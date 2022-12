Wird die neue Daredevil-Serie so brutal wie die Netflix-Version? Charlie Cox hat gute und schlechte Neuigkeiten

Nächstes Jahr im Februar fällt die erste Klappe zu Daredevil: Born Again. In einem neuen Interview verrät Hauptdarsteller Charlie Cox, was wir uns von der Marvel-Serie erwarten dürfen.

Die Marvel-Serien bei Disney+ sind nicht aufzuhalten. Seit zwei Jahren feuert der Streaming-Dienst ein großes Projekt nach dem anderen raus. Doch das größte steht erst noch bevor: Daredevil: Born Again. Die Rückkehr von Charlie Cox als Matt Murdock umfasst insgesamt 18 (!) Episoden – ein Novum für das MCU.

Abseits weniger Ausnahmen scheinen sich die meisten Marvel-Serien bei Disney+ auf sechs Episoden pro Staffel geeinigt zu haben. Daredevil: Born Again setzt da völlig andere Maßstäbe und verschlingt fast ein ganzes Jahr in Cox' Terminkalender, wie der Schauspieler gegenüber NME in einem Interview bestätigt.

Große Marvel-Rückkehr bei Disney+: Charlie Cox über Daredevil: Born Again

Die Dreharbeiten zur Daredevil: Born Again finden von Februar bis Dezember 2023 statt. Mit einer Veröffentlichung dürfen wir also frühestens 2024 rechnen. Cox zeigt sich selbst überrascht von dem Ausmaß der Serie.

Ich denke, es wird ein Element geben, das Richtung klassisches Procedural geht. Nicht unbedingt ein Fall der Woche, aber etwas, bei dem wir wirklich tief zu Matt Murdock, dem Anwalt, vordringen können und erfahren, wie sein Leben ist. Wenn das richtig gemacht wird und er sich wirklich die Hände schmutzig macht ... ich denke, das könnte ziemlich interessant werden.

Hier könnt ihr den Trailer zur vorherigen Daredevil-Serie schauen:

Marvel's Daredevil - S01 Trailer (Deutsch) HD

Doch wie wird sich die neue Serie im Vergleich zu Marvel's Daredevil anfühlen? Cox umschreibt seine Rückkehr wie folgt.

Meiner Meinung nach funktioniert dieser Charakter am besten, wenn er auf ein etwas reiferes Publikum ausgerichtet ist. Mein Instinkt ist, dass es auf Disney+ dunkel sein wird, aber es wird wahrscheinlich nicht so blutig sein.

Daredevil: Born Again will die Figur nicht komplett neu erfinden. Ein paar Kompromisse werden wir bei Disney+ aber eingehen müssen.

Ich würde [den Leuten, die hoffen, dass die Disney+-Serie die Netflix-Serie kopiert] sagen, wir haben das getan. Nehmen wir die Dinge, die wirklich funktioniert haben, aber können wir sie erweitern? Können wir ein jüngeres Publikum ansprechen, ohne das zu verlieren, was wir gelernt haben?

In der Vergangenheit hat Cox zudem gesagt, dass es sich bei Daredevil: Born Again nicht um die heimliche 4. Staffel der Netflix-Serie handelt. Eine kleine Kostprobe des neuen Daredevil haben wir zuletzt in Form eines Cameos in She-Hulk: Die Anwältin erlebt.

Glaubt ihr, dass der Plan für die neue Daredevil-Serie bei Disney+ aufgeht?