Wird Oppenheimer-Star Cillian Murphy der nächste James Bond? Am Wochenende gab es gleich 2 spannende Entwicklungen

Nach dem Oscar-Sieg könnte es für Oppenheimer-Star Cillian Murphy auf der Karriereleiter noch steiler nach oben gehen. Aktuellen Gerüchten zufolge ist er der neue Bond-Favorit. Ein Ex-007 gab auch seinen Segen.

Mit der Hauptrolle in Christopher Nolans mitreißendem Biopic Oppenheimer ist Cillian Murphy auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Gerade wurde der irische Schauspieler für seine Performance mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Das könnte aber noch nicht das Ende seines Triumphs gewesen sein.

Angeblich ist Murphy jetzt auch der neue Top-Favorit als Daniel Craigs James Bond-Nachfolger! Auch ein ehemaliger 007-Darsteller spricht sich dafür aus.

Cillian Murphy soll jetzt ganz oben auf der Liste der möglichen neuen Bond-Stars stehen

Laut The Sun sollen mehrere Insider-Quellen davon berichtet haben, dass Cillian Murphy der aktuelle Wunschkandidat für die nächste Bond-Rolle sei. Angeblich soll ihn 007-Produzentin Barbara Broccoli schon letztes Jahr ins Auge gefasst haben. Durch den Oscar-Sieg mit Oppenheimer ist Murphys Hollywood-Status jetzt nochmal in die Höhe geschossen, was ihn erst recht für den Geheimagenten-Posten empfiehlt.

Da es sich bei The Sun aber um eine Boulevardzeitung handelt, bei der jede angebliche Information hinterfragt werden sollte, ist diese Meldung noch weit von einer offiziellen Bestätigung entfernt und sollte mit Vorsicht genossen werden. Broccoli sprach zuletzt selbst davon, dass die Suche nach einem James Bond-Nachfolger noch gar nicht begonnen haben soll.

Pierce Brosnan wünscht sich auch Cillian Murphy als neuen 007

Der Star ist trotzdem die Idealbesetzung als neuer Bond, wenn es nach einem Ex-007 geht. Gegenüber der BBC sagte Pierce Brosnan im Rahmen der Oscar Wilde Awards:

Cillian [Murphy] würde einen großartigen Job als James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät machen.

Hinter den Kulissen könnten die Karten also nochmal neu gemischt werden. Ob Cillian Murphy wirklich den berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte verkörpern wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Der neue James Bond-Film dürfte nach aktuellem Stand frühestens 2026 ins Kino kommen. Infos zum Inhalt gibt es noch nicht. Angeblich bekommen wir nach Daniel Craig einen jüngeren 007 zu sehen, der noch am Anfang seiner Spionage-Karriere steht. Vor Murphy galt Kick-Ass-Star Aaron Taylor-Johnson zuletzt als heißer Kandidat für den Posten.

