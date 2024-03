In wenigen Stunden werden die Oscars 2024 verliehen. Das kann nur eines bedeuten: Tränen, Lacher, Patzer und Ryan Gosling, der I'm just Ken singt. Was genau passiert, könnt ihr hier im Live-Blog nachlesen.

Wenn der Trend anhält, beginnt die Oscar-Verleihung im Jahr 2044 bereits um 18 Uhr deutscher Zeit. Dieses Jahr müssen Nachteulen nämlich nur bis Mitternacht durchhalten, bevor Moderator Jimmy Kimmel auf die Bühne tritt, um das vergangene Filmjahr mit seinem (hoffentlich) amüsanten Monolog aufs Korn zu nehmen. Ein Klacks für abgehärtete Oscar-Fans und Awards-Racer. Und eine Verzweiflungstat der Produzenten, die damit wohl auf höhere Einschaltquoten in den USA hoffen. Die Oscar-Verleihung 2024 im TV und im Stream In Deutschland wird die Veranstaltung bei ProSieben ausgestrahlt sowie bei Joyn gestreamt. Die Oscar-Verleihung beginnt in der heutigen Nacht von Sonntag, dem 10. März auf Montag, den 11. März ab 00:00 Uhr deutscher Zeit. Bei ProSieben startet die Deutschprüfung der Stars bzw. Berichterstattung vom roten Teppich ab 23:25 Uhr. Zu den möglichen Hoffnungen der 96. Academy Awards gehören: Ryan Gosling singt den nominierten Barbie-Song "I'm just Ken"

Messi – der Border Collie aus Anatomie eines Falls, nicht der Stürmer aus Miami – schafft es wider aller Berichte auf die Bühne des Dolby Theatres in Los Angeles.

auf die Bühne des Dolby Theatres in Los Angeles. Ryan Gosling und Messi erklimmen die nächste Stufe ihrer Bromance (Dogmance?), die beim Lunch der Nominierten begann. Damals präsentierte die Awards Season-Geheimwaffe Messi seinen patentierten Totstell-Trick aus dem Gerichtsdrama und führte damit selbst den erfahrenen Schauspieler hinters Licht … Aber ich schweife ab. Verschafft euch vor der Verleihung eine Übersicht der Oscar-Nominierungen 2024 oder streamt einen der nominierten Filme. Der Live-Blog zur Oscar-Verleihung 2024 22:40 - Der rote Teppich vor dem Dolby Theatre wird gerade eingelaufen, aber wen interessieren Zweibeiner? Die wichtigste Nachricht zuerst: Messi ist in Los Angeles! Achja, Messis Co-Stars, Deutschlands bzw. Thüringens bzw. Suhls Sandra Hüller ist hier, nominiert als Beste Hauptdarstellerin in Anatomie eines Falls: Die Oscar-Verleihung beginnt dieses Jahr bereits Mitternacht.