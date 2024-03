Oscar 2024: Das sind die Gewinner der 96. Academy Awards

Oppenheimer oder Killers of the Flower Moon? Emma Stone oder Sandra Hüller? Die Oscar-Preisträger:innen 2024 werden heute Nacht bekanntgegeben.

Heute Nacht werden die 96. Academy Awards verliehen und hier findet ihr alle Gewinner-Filme und ausgezeichneten Stars der Nacht. Krönt Oppenheimer die Oscar-Saison mit dem Hauptpreis als Bester Film? Wird Regisseur Christopher Nolan erstmals mit einem Oscar als Bester Regisseur ausgezeichnet? Oder funkt dem Siegeszug ein Poor Things, The Zone of Interest oder Anatomie eines Falls dazwischen? In den nächsten Stunden finden wir es heraus.

Das sind die Oscar-Preisträger 2024

Die Gewinner-Filme und Preisträger:innen der Oscar-Verleihung 2024 werden in der folgenden Liste im Laufe der Nacht kontinuierlich aktualisiert.

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach

American Fiction - Cord Jefferson

Oppenheimer - Christopher Nolan

Poor Things - Tony McNamara

The Zone of Interest - Jonathan Glazer

Bester Animationsfilm

Bester internationaler Film

Beste Kamera

Bester Dokumentarfilm

Bestes Kostümdesign

Barbie

Killers of the Flower Moon

Poor Things

Oppenheimer

Napoleon



Bester Schnitt

Anatomie eines Falls

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Bester animierter Kurzfilm

Bester Kurzfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bestes Szenenbild

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Bestes Make-up & Hairstyling

Golda



Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Die Schneegesellschaft

Beste Filmmusik

American Fiction - Laura Karpman

Indiana Jones und das Rad des Schicksals - John Williams

Killers of the Flower Moon - Robbie Robertson

Oppenheimer - Ludwig Göransson

Poor Things - Jerskin Fendrix

Bester Filmsong

"The Fire Inside" aus Flamin' Hot

"I'm Just Ken" aus Barbie

"It Never Went Away" aus American Symphony

"What Was I Made for" aus Barbie

"Wahzhazhe (A Song for My People)" aus Killers of the Flower Moon

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Wer steckt eigentlich hinter der Oscar-Verleihung?

Die Oscar-Verleihung wird jedes Jahr von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) veranstaltet. Knapp 9.500 Mitglieder der AMPAS stimmen über die Oscars ab (via Vanity Fair ). Sie stammen aus aller Welt und aus unterschiedlichen Berufszweigen der Filmbranche.

Im Gegensatz zum Vorgehen bei Filmfestivals entscheidet bei den Oscars keine extra ausgewählte Jury. Mehrere Tausend Menschen stimmen über die Nominierungen und die Gewinner der Academy Awards in einem Wahlprozess ab.