Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Bei Berlin - Tag und Nacht steht wieder ganz viel Drama an. Amelie erkennt die Wahrheit hinter ihren Hochzeitsproblemen und Rick bekommt noch mehr Probleme mit dem Jugendamt. Bei einer Demo muss sogar die Polizei eingreifen.

Montag, 4. November – Folge 3310

Durch Joes Beziehung zu Sascha ist die Stimmung in der WG alles andere als gut. Amelie denkt sogar darüber nach, ihn von ihrer Hochzeit mit Lennart auszuladen. Der Einzige, der noch etwas für Joe übrig hat, ist sein Bruder Bruno. Der bittet die anderen um Geduld, auch wenn er selbst Joes Verhalten nicht nachvollziehen kann. Er tut alles dafür, Joe ins Gewissen zu reden und ihn zur Vernunft zu bringen. Doch alle Mühe ist nutzlos, wenn sich Joe etwas in den Kopf setzt.

Dienstag, 5. November – Folge 3311

Amelies Tag startet chaotisch: Am Morgen wird ihr Hochzeitskleid mit Schokocreme beschmutzt. Sie hofft darauf, im Brautladen Hilfe bei der Reinigung zu bekommen, doch dann der Schock: Eine Verkäuferin macht eine Aussage, die Amelie total aus der Fassung bringt: Milla glaubt überhaupt nicht an die baldige Hochzeit. Amelie fällt es wie Schuppen von den Augen ... Hat Milla sie etwa sabotiert?

Mittwoch, 6. November – Folge 3312

Sina hat eine Demo vor dem Jugendamt geplant, weil der Amtsleiter sich als homophob entpuppt hat. Obwohl die Demo nur schleppend beginnt, lässt sie sich nicht abbringen. Immer mehr Schaulustige gesellen sich dazu, dann wird die Aktion allerdings von der Polizei aufgemischt. Rick muss die festgenommene Sina vom Revier abholen und zeigt sich gar nicht begeistert: Er hat Angst, dass er durch die Krawall-Aktion noch weniger Chancen hat, ein Kind zu adoptieren.

Donnerstag, 7. November – Folge 3313

Problem-Teenager Pascal sorgt im Boxclub für mächtig Ärger. Scheinbar grundlos schlägt er jemanden zusammen. Joe will herausfinden, was in dem wütenden Teenie vor sich geht, doch ganz so einfach macht er es ihm nicht. Am Ende kommt es dann doch zur Aussprache. Joe hofft darauf, dem Problemfall endlich geholfen zu haben. Ist Sascha jetzt auf dem richtigen Weg, oder war das alles nur Show?

Freitag, 8. November – Folge 3314

Oh je, kann Rick sich aus diesem Schlamassel noch retten? Nach der Protestaktion von Sina hat er Panik, sich als Kandidat für eine Adoption endgültig disqualifiziert zu haben. Ist der Traum vom Baby vorbei? Als dann auch noch eine Frau vom Jugendamt bei ihm zu Hause aufkreuzt, bekommt er es mit der Angst zu tun. Wie soll er dieses Dilemma auflösen, ohne seinen Kopf zu verlieren?

TV & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Montag bis Freitag läuft Berlin – Tag & Nacht um 19:05 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Episode kann schon sieben Tage im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.