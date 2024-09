Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Bei Berlin – Tag & Nacht geht es wieder drunter und drüber. Wie es in der nächsten Woche in der Hauptstadt weitergeht, erfahrt ihr hier.

Amelie und Lennart haben sich bei Berlin – Tag & Nacht verlobt und planen ihre Hochzeit. Dabei stehen sie vor etlichen Hürden. Nicht zuletzt Amelies eigene Mutter: Steht Milla nicht hinter ihrer Tochter oder kann sie sich doch noch für sie freuen?

Montag, 30. September – Folge 3287

Amelie wird bewusst, dass Lennart und sie vor ihrer Hochzeit noch an sich arbeiten müssen. Deswegen fasst sie den Plan, sich mit Lenny eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Doch die Suche nach einem eigenen Heim gestaltet sich schwieriger als gedacht. Doch viel Zeit bleibt Amelie nicht mehr, denn sie findet zufällig heraus, was Milla wirklich über ihre Hochzeit mit Lennart denkt.

Dienstag, 1. Oktober – Folge 3288



Bruno wird sich schmerzlich bewusst, dass er nach wie vor in Katy verliebt ist. So wird er fast rasend vor Eifersucht, als sie im Möllers von einem Gast angeflirtet wird. Er versucht sogar ihren Flirt zu sabotieren und quetscht Peggy über Katys Liebesleben aus. Als er Katy mit Peggy eifersüchtig machen will, muss er sich endlich eingestehen, dass seine Exfrau kein Interesse mehr an ihm hat. Auch Peggy ermutigt ihn, Katy endlich loszulassen.

Mittwoch, 2. Oktober – Folge 3289



Krätze ist völlig überarbeitet, will es sich aber nicht eingestehen. Nach einem Einbruch in der Schule wird Krätze von Frau Emeling gekündigt und er fällt in eine tiefe Krise. Er muss Unterhalt bezahlen, sein Leben finanzieren und will Emmi bei ihrem Job unterstützen – wie soll er das alles stemmen? Verzweifelt stürzt er sich in die Arbeit im Kräsch, bis er unter einer Panikattacke zusammenbricht. Schmidti ist in dieser Zeit für seinen Kumpel da und verspricht ihm, ihn finanziell zu unterstützen. Er verordnet seinem besten Freund Ruhe.

Freitag, 4. Oktober – Folge 3290



Cleo ist ultra genervt: Sie versenkt aus Versehen ihr Handy im Spülbecken und dabei geht es natürlich kaputt. Maxim ist zur Stelle und besorgt Cleo einen megateuren Ersatz. Cleo bekommt die Geste aber in den falschen Hals und will das Geschenk nicht annehmen, denn sie ist nicht käuflich. Maxim macht ihr deutlich, dass er keine Gegenleistung erwartet, denn er habe das Handy durch Beziehungen sowieso sehr günstig bekommen. Schließlich nimmt Cleo das Geschenk doch an.

TV-Ausstrahlung & Stream: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Montag bis Freitag läuft Berlin – Tag & Nacht um 19:05 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Folge kann schon eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.