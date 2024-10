Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Bei Berlin – Tag und Nacht geht es wieder drunter und drüber. Joe macht eine schockierende Ankündigung, und Amelie wird von einer schief gelaufenen Überraschung überrumpelt.

Bei Berlin - Tag und Nacht ist Drama an der Tagesordnung. Wie es in der nächsten Woche in der Hauptstadt weitergeht, erfahrt ihr hier.



Das passiert bei Berlin – Tag & Nacht in der Woche vom 7. Oktober - 11. Oktober

Montag, 7. Oktober – Folge 3291

Karla ist misstrauisch, denn Maxim bringt eine sündhaft teure Kaffeemaschine fürs Loft mit heim, doch die will sie auf keinen Fall annehmen. Sie rätselt, woher er plötzlich so viel Geld haben könnte, doch Freundin Cleo will davon nichts wissen. Karla glaubt sogar, dass Cleo tiefere Gefühle für Maxim entwickeln könnte. Janni macht sich ebenfalls Sorgen – es ist also an der Zeit, dass Karla und Janni die Wahrheit herausfinden ...

Dienstag, 8. Oktober – Folge 3292

Was soll Peggy nur machen? Sie erhält eine rätselhafte Nachricht von Joe; dieser hat prompt seine Rückkehr angekündigt. Warum ist er wieder da? Angeblich will er ein Gespräch über die Zukunft mit Peggy und Bruno führen. Peggy hat ein schlechtes Bauchgefühl und tut sich schwer damit, nach außen hin stark zu bleiben. Ängstlich vertraut sie sich Bruno an ...

Mittwoch, 9. Oktober – Folge 3293

Joe kehrt zurück und wühlt einiges auf. Bei einem Treffen mit Bruno eröffnet Joe, dass er das Möllers für immer verlassen möchte; stattdessen liegt sein Fokus jetzt auf Siggis Boxclub. Bruno ist schwer getroffen, Peggy kann es auch nicht glauben. Aber Joe fährt mit noch einer größeren Überraschung auf, die sich auf die Zukunft der ganzen WG auswirkt.

Donnerstag, 10. Oktober – Folge 3294

Rick möchte sich um die Adoption eines Kindes bewerben und muss dafür beim Jugendamt zu einem Interview, davor hat er aber richtig Angst. Schockierend: Die Jugendamt-Mitarbeiterin ist total homophob und macht Rick regelrecht runter. Gedemütigt sucht Rick bei Freundin Katy Trost. Als Katy die Wahrheit über den homophoben Angriff erfährt, will sie die Sachbearbeiterin zur Verantwortung ziehen.

Freitag, 11. Oktober – Folge 3295

Oje, das kann nicht gut ausgehen. Amelie wird für eine Überraschung ins Möllers bestellt, denn ihre Mama hat etwas Großes geplant. Die Überraschung geht nach hinten los: Vor Amelie taucht plötzlich ein Standesbeamter auf, der dem jungen Paar prompt einen Hochzeitstermin vor die Nase hält: In nur 6 Wochen sollen sie sich das Ja-Wort geben. Amelie versteht die Welt nicht mehr.

Montag bis Freitag läuft Berlin – Tag & Nacht um 19:05 Uhr bei RTL2. Die jeweilige Folge kann schon eine Woche im Voraus auf RTL+ gestreamt werden.