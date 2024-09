Wochenvorschau: So geht es bei Berlin – Tag & Nacht weiter

Drama, Liebe, Intrigen, Freundschaft: Dafür steht Berlin – Tag & Nacht. Hier erfahrt ihr, wie es in der Daily-Soap weitergeht.

Plötzlich steht bei Berlin – Tag & Nacht Mikes Halbschwester Valentina vor seiner Tür, ohne, dass er es wusste. Wie geht es zwischen den Halbgeschwistern weiter? Emmi sucht ihre Berufung und schreibt Bewerbungen. Ein erster Arbeitstag gibt ihr Hoffnung. Sina und Noah haben Angst, nicht in Berlin bleiben zu dürfen. Müssen sie wirklich nach Brandenburg ziehen?

Montag, 2. September – Folge 3267

Mike ist mit Valentina völlig überfordert. Als er dann auch noch erfährt, dass der gemeinsame Vater Frank seiner Halbschwester erzählt hat, dass er ihnen das Geld für die Krebstherapie ihrer Mutter geschenkt. Mikes Wut auf seinen Vater kommt wieder hoch, aber trotzdem entscheidet er sich dazu, Valentina nichts zu sagen. Er glaubt, dass sie die Wahrheit nach dem Tod ihrer Mutter nicht verkraften würde.

Dienstag, 3. September – Folge 3268

Emmi freut sich auf ihren ersten Arbeitstag in einer Werbeagentur. Als Junior-Texterin will sie so richtig durchstarten. Angekommen bekommt sie aber einen ersten Dämpfer, denn sie ist als Praktikantin eingestellt und muss langweilige Aufgaben wie Drucken und Lochen übernehmen. Nachdem sie von den Chefs zu allem Überfluss auch noch schlecht behandelt wird, reicht es ihr: Emmi kündigt. Sie bekommt zwar die Unterstützung ihrer Hausbootler, doch Emmi zweifelt immer mehr an sich selbst.

Mittwoch, 4. September – Folge 3269

Mehr als nur Kollegen? Karla wird von ihrem Kollegen und Freund Freddy überraschend zu einem Date eingeladen. Karla will die Verabredung eigentlich sausen lassen, aber ihre Freundinnen drängen sie dazu, hinzugehen. Beim Date wird Karla aber schnell klar, dass sie und Freddy privat keine richtige Ebene finden. Als sie einen spontanen Einsatz haben, merken sie ein ums andere Mal, dass sie beruflich ein Dreamteam sind, privat aber nur Freunde bleiben sollten.

Donnerstag, 5. September – Folge 3270

Chiara versetzt es einen Stich, als sie merkt, dass sich Malte und Valentina annähern. Sie ist sich sicher, dass zwischen den beiden etwas läuft und sie sogar ein Geheimnis teilen. Chiara ist enttäuscht, dass Malte sie nicht einweiht und kann ihre Eifersucht nicht länger verstecken. Chiara hat Angst, dass sich Malte neu verliebt hat.

Freitag, 6. September – Folge 3271

Emmi ist immer noch niedergeschlagen, weil sie ihre Berufung noch nicht gefunden hat. Krätze will sie mit einem Ausflug in den Streichelzoo mit Ben-Daniel aufmuntern. Doch bei der Unternehmung merkt Krätze, wie schlecht es seiner Freundin wirklich geht. Als sie mit ihrer Laune auch Ben-Daniel runterzieht, ist Krätze geschockt. Emmi sieht ihren Fehler schnell ein und Krätze will sie unterstützen, wo er kann.

Ausstrahlung & Stream: So kannst du Berlin - Tag & Nacht kostenlos schauen



Neue Folgen gibt es von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTL2. Eine Woche im Voraus sind die Folgen auf RTL+ im Stream verfügbar.