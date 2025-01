"Wollte gar nicht, dass es aufhört": Heike Makatsch gibt Einblicke in die neue Wer stiehlt mir die Show?-Staffel

In gut einem Monat hat das Warten ein Ende: Wer stiehlt mir die Show? geht in die nächste Staffel. Heike Makatsch gibt vorab einen Einblick.

Am 2. März startet Wer stiehlt mir die Show? mit der mittlerweile neunten Staffel. Mit dabei sind diesmal Rea Garvey, Tedros Teclebrhan und Heike Makatsch. Letztere hat jetzt ein paar Einblicke in die kommende Staffel gegeben - und teasert auch ihre Leistungen in der Show an.



Heike Makatsch spricht über familiäre Atmosphäre im Studio

Am Samstag besuchte Heike Makatsch den Deutschen Filmball, wo sie Details zur Produktion von Wer stiehlt mir die Show? verriet und von der Atmosphäre begeistert war. "Es war mega", so die Schauspielerin. Und weiter:



Ich wollte gar nicht, dass es aufhört. Es war tatsächlich wie eine neue Familie.



Für Joko Winterscheidt ist das natürlich Musik in den Ohren, hat er doch schon in seinem Podcast "Sunset Club" über die familiäre Atmosphäre im Studio berichtet. Heike Makatsch reiht sich in den Club ein.

Heike Makatsch über Teddy: "Offen und voller Freude"

Heike Makatsch war aber auch ein wenig aufgeregt beim Dreh der Sendung. Auf die Frage, ob sie im Vorfeld Bedenken gehabt habe, antwortete sie nur: "Man hat auf jeden Fall immer ein bisschen Bammel". Sie fügte aber hinzu: "Und ich habe mich sicherlich auch ab und zu mal blamiert".



Aber auch ihren Kollegen Teddy Teclebrhan lobte sie: Er sei immer "offen und fröhlich" gewesen - vor allem beim Quiz. "Mit ihm kann es nicht so schlimm werden", meinte Heike Makatsch dazu. Teddy ist nämlich schon das zweite Mal bei Wer stiehlt mir die Show? mit dabei.



Wann es mit Wer stiehlt mir die Show? losgeht

Wer stiehlt mir die Show? startet am 2. März 2025 auf ProSieben und Joyn. Wer die Show vorab sehen möchte, kann dies bei Joyn+ tun, wo die erste Folge bereits am 23. Februar gestreamt wird.