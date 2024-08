Yellowstone-Star Kelly Reilly kannte Beths größtes Geheimnis seit Staffel 1

Kelly Reilly spielt Beth Dutton in Yellowstone seit 5 Staffeln mit Inbrunst. Den wahren Grund für den lodernden Hass ihrer Figur kannte sie sogar schon lange vor allen anderen.

Die Serie Yellowstone endet noch dieses Jahr mit Teil 2 von Staffel 5. Eine, die von Anfang an dabei war und für ihre Darstellung von Eiskönigin Beth Dutton gefeiert wird, ist Kelly Reilly. Hilfreich für ihre gelobte Performance war dabei sicher auch ein Figurengeheimnis, das die Schauspielerin Serienschöpfer Taylor Sheridan gleich in Staffel 1 entlockte.



Yellowstone-Geheimnis: Kelly Reilly kannte Beths Trauma schon lange vor dessen Enthüllung

Die hasserfüllteste Beziehung, die Yellowstone als Serie zu bieten hat, ist wohl die zwischen den Geschwistern Beth und Jamie Dutton (Kelly Reilly und Wes Bentley). Es gibt keine Staffel, in der die knallharte Beth ihren Adoptivbruder nicht zur Schnecke macht. Das war schon in Staffel 1 so, obwohl wir noch nicht wussten, warum. Ihre Darstellerin selbst kannte den Grund für Beths scheinbar grundlose Wutanfälle gegenüber Jamie jedoch schon früh. Express UK verriet sie:

Paramount Yellowstone-Hass: Jamie & Beth Dutton

Ich wusste von Staffel 1 an, was zwischen Beth und Jamie passiert war. Taylor [Sheridan] hatte das ganze Ding in seinem Kopf geplant. [...] Er hat einen epischen Anfang, Mitte und Ende für all seine Charaktere in der Welt von Yellowstone.

Ich musste wissen, was der Grund war, um diese Szenen [mit Wes Bentley] spielen zu können. Das ist nicht nur Geschwister-Rivalität. Taylor verriet es mir.

Dem Publikum enthüllte Yellowstone den Grund für Beths Hass erst in einer Rückblende in Staffel 3, Folge 5: Als 14-Jährige wurde Beth schwanger und wandte sich Hilfe suchend an ihren 16-jährigen Bruder Jamie. Der schaffte sie zu einer Klinik für vorrangig indigene Patientinnen, wo man im Zuge einer Abtreibung auch sterilisiert wurde. Während die Rezeptionistin Jamie an diese besondere Zusatz-Anforderung erinnerte, enthielt er diese wichtige Information Beth vor. Also ist Jamie der Grund, warum Beth keine Kinder bekommen kann. Er traf diese Entscheidung ohne ihr Wissen oder Einverständnis und sie erfuhr erst später davon.

Jamie-Star Wes Bentley wollte den Grund für Beths Hass in Yellowstone nicht wissen

Jamie-Darsteller Wes Bentley wiederum hatte laut Fandomwire eine andere Perspektive auf die verkorkste Geschwisterbeziehung und Kelly Reillys Yellowstone-Zusatzwissen:

Paramount Beth und Jamie Dutton in Yellowstone

Ich wusste, dass sie es wusste! Aber mir hat es niemand erzählt. Woran wohl Taylor Sheridan seinen Anteil hatte. Ich hätte ihm wahrscheinlich sowieso gesagt: 'Ich will gar nicht mehr wissen, als ich wissen muss'. Und meiner Meinung nach ergibt das für Jamie Sinn, weil er das vielleicht unterdrückt. Es war okay für mich, es nicht zu wissen.

Wie Yellowstone diesen Bruder-Schwester-Streit im Finale aufgelöst (und ob jemand stirbt), wird sich in den USA erst nach dem Staffel 5b-Start am 10. November 2024 zeigen. In Deutschland hat die Yellowstone-Rückkehr noch keinen festen Streaming-Start.