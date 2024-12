Yellowstone-Star konnte sich eigenen Schock-Tod in Staffel 5 nicht anschauen: "Würde in jedem Interview heulen"

Das neuste Yellowstone-Opfer konnte sich seinen eigenen Serientod nicht ansehen und erfuhr so erst später, was sein schockierendes Dahinscheiden den Fans bedeutete.

Achtung es folgen Spoiler zu Yellowstone Staffel 5b: Yellowstone mordet fröhlich weiter. In Folge 12 ereilte uns seit der Serienrückkehr schon der dritte Figurentod. Diesmal musste der Ranch-Helfer Colby Mayfield im modernen Westerbn dran glauben. Dessen Schauspieler Denim Richards gestand, dass er sich die entsprechende Episode bisher lieber nicht ansah.



Denim Richards vermied es, sich Colbys Tod in Yellowstone anzusehen

Colby stirbt in Yellowstone, weil er Beths und Rips quasi-Adoptivsohn Carter (Finn Little) im Stall vor einem wilden Pferd beschützt und im Zuge dessen selbst unter die Hufe gerät. Fans trauern nicht zuletzt um Colby, weil er gerade erst eine Zukunft mit Reiter-Kollegin Teeter (Jen Landon) ins Auge gefasst hatte. Serienschöpfer Taylor Sheridan wollte mit dem plötzlichen Dahinscheiden des Nebencharakters, der seit Folge 1 dabei war, klarstellen, wie gefährlich das Cowboy-Leben zu jedem Zeitpunkt sei.

Von Variety wurde Colby-Darsteller Denim Richards gefragt, ob er für seinen letzten großen Yellowstone-Auftritt eine Watchparty veranstaltet hätte und verriet, dass er die 12. Folge stattdessen bewusst gemieden habe:

Ich habe mir diese Folge tatsächlich gar nicht angeschaut. Ich habe später Ausschnitte davon gesehen, aber ich spiele die Szene sowieso seit Mai in meinem Kopf durch. Damit zu leben, ist emotional herausfordernd für mich. Es gab so viel aufgeregte Vorfreude zu Beginn der Staffel und viele Leute sagten: 'Colby und Teeter werden endlich zusammenkommen!'

Ich glaube, das wäre gestern zu viel für mich gewesen. Aber sobald ich online ging, sah ich natürlich die Tausenden von Antworten und dachte mir: 'Wow, es hat wirklich etwas bedeutet.' [...] Solchen Stress professionell zu bewältigen, versuche ich gerade zu üben. Andernfalls würde ich wahrscheinlich in jedem Interview heulen.

Der Tod von Denim Richards Figur dürfte in Yellowstone nicht der letzte gewesen sein. Noch zwei Folgen bleiben bis zum Staffel 5-Finale der Serie und viele spekulieren, dass im Geschwisterstreit zwischen Kayce, Beth und Jamie Dutton noch mindestens eine:r John Dutton (Kevin Costner) ins Grab folgen wird.

Wann kommen die 13. und 14. Folge der 5. Staffel Yellowstone?

Das Finale steht unmittelbar bevor: Die 13. und somit vorletzte Episode der 5. Staffel startet in Deutschland um 12:30 Uhr am 9. Dezember 2024 im Stream (zum Beispiel im Amazon Channel *) und am 10. Dezember beim Pay-TV-Sender AXN Black. Die letzte Folge Yellowstone, also Episode 14, folgt am 16. Dezember.

