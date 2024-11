Nach fast 2 Jahren Warten kehrt Yellowstone endlich zurück: So könnt ihr die Western-Serie in Deutschland schauen

Yellowstone kehrt in wenigen Tagen zurück, um die Geschichte der Dutton-Familie eskalieren zu lassen. Wie ihr den zweiten Teil der 5. Staffel in Deutschland am besten streamt, erfahrt ihr hier.

Nach fast zwei Jahren Wartezeit ist es endlich so weit: Die zur Halbzeit unterbrochene 5. Staffel Yellowstone kehrt zurück, um die Dutton-Familiensaga zu einem (vorläufigen) Ende zu führen.

Vor allem der Geschwister-interne Streit von Beth (Kelly Reilly), Jamie (Wes Bentley) und Kayce (Luke Grimes) Dutton soll dabei im Fokus stehen. Wenn ihr das Yellowstone-Finale der 5. Staffel parallel zur US-Ausstrahlung zeitnah miterleben wollt, ist das Mitfiebern auch in Deutschland im Stream möglich. Wir erklären euch, wie.

Staffel 5 ist zurück: Wann und wie ihr Yellowstone in Deutschland schauen könnt

In den USA kehrt Yellowstone Staffel 5 schon am Sonntag, dem 10. November 2024, beim Paramount Network zurück. Anders als noch bei den früheren Staffeln müssen wir hierzulande aber nicht lange auf die Ausstrahlung warten: Der Deutschlandstart erfolgt am Dienstag, dem 12. November 2024 um 20:15 Uhr, also nur zwei Tage nach der US-Veröffentlichung.

Die Frage, wo ihr Yellowstones neue Folgen wöchentlich streamen könnt, hat eine etwas ungewöhnlichere Antwort. Denn auch, wenn Anfang des Jahres 3 Staffeln Yellowstone zu Netflix kamen und damit die deutsche Leidenschaft für die Serie endgültig entzündeten, sucht ihr Staffel 4 und 5 dort vergeblich. Selbst Paramount+, wo alle Serien des Yellowstone-Universums streamen, wird auf Teil 2 der 5. Staffel noch etwas warten müssen. Denn die Ehre, die heiß erwartete Serienrückkehr zu zeigen, liegt bei einem anderen Sender.



Der mittlerweile nicht länger zu Sony gehörige Pay-TV-Sender AXN Black hat in Deutschland die Rechte an der Erstveröffentlichung neuer Yellowstone-Folgen inne. Ein Abo dafür könnt ihr direkt auf der Senderseite abschließen, am einfachsten ist aber wohl die AXN-Zubuchung bei Amazon * als Channel.

Dort gibt es auch einen kostenlosen Test-Zeitraum von 7 Tagen. Geduldige Sparfüchse könnten also theoretisch bis zur Ausstrahlung der letzten Folge (voraussichtlich am 17. Dezember) warten und dann alle 6 neuen Episoden in einer Woche gucken. Aber wer so lange auf die Dutton-Rückkehr gewartet hat, muss schon Nerven aus Stahl haben, wenn der Trailer gleich zum Start Großes verspricht.

Die AXN Black-Zusatz-Buchung über den Amazon-Channel hinaus ist in Deutschland außerdem bei Vodafone, Magenta TV, PŸUR und Waipu.tv möglich. In Österreich werdet ihr bei A1, Liwest und ebenfalls bei den buchbaren Amazon-Channels fündig.

Yellowstone kehrt mit Staffel 5, Teil 2 zurück – aber ohne Kevin Costner

Dass wir nach der Yellowstone-Krise, also den Streitigkeiten zwischen Serienschöpfer Taylor Sheridan und seinem größten Star, in den neuen Folgen ohne Kevin Costner auskommen müssen, wissen wir schon länger. Selbst ohne den Schauspieler soll in Staffel 5b Patriarch John Dutton aber weiter im Mittelpunkt stehen.

Wie das funktionieren wird und was das Versprechen einer "neuen Energie" bedeutet, hält Yellowstone bis zum Start jedoch geheim. Viele Fans spekulieren nach ersten Hinweisen, dass Kevin Costners Figur gleich im Auftakt der Rückkehr, also in Folge 9 der 5. Staffel, sterben könnte. Um das herauszufinden, müsst ihr wohl aber am 12. November selbst einschalten.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

