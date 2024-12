Yellowstone schockt Fans mit drittem großen Tod in Staffel 5 – seit Folge 1 war die Figur dabei

Nachdem Yellowstone-Fans in der Staffel 5-Rückkehr bereits zwei Tode verkraften mussten, legt die neue Episode nach. Fans sind bestürzt über den Abschied einer Figur der ersten Stunde.

Achtung, es folgen starke Spoiler zur 5. Staffel von Yellowstone, die aktuell wöchentlich mit einer neuen Folge aufwartet. Während Fans im Auftakt der Serien-Rückkehr um Kevin Costners John Dutton trauern mussten, wurden sie erst letzte Woche mit dem Tod von Sarah Atwood (Dawn Olivieri) überrascht. Die 12. und neueste Episode des Neo-Westerns macht erneut keine Gefangenen und lässt direkt eine weitere Figur das Zeitliche segnen.

Dieser Tod gestaltet sich besonders traurig, denn nicht nur handelt es sich um eine Yellowstone-Figur der ersten Stunde, sondern auch um einen Tod, der nichts mit der übergeordneten Handlung der Serie zu tun hat.

Yellowstone schockt mit weiterem Tod: Cowboy Colby stirbt in neuer Staffel 5-Folge

Die 12. Episode von Staffel 5 mit dem Titel Counting Coup brachte Rancharbeiter und Cowboy der ersten Yellowstone-Stunde Colby Mayfield (Denim Richards) an sein Lebensende. Colby eilte darin Carter (Finn Little) im Stall zur Hilfe, der sich von einem wildgewordenen Pferd bedroht sah. Während Carter schlimmeren Verletzungen entkommen konnte, wurde Colby von dem Tier zu Tode getreten.

Damit verabschiedet sich die Serie von einer Figur, die bereits seit Beginn der Western-Serie als Nebenfigur dabei war. Über die Jahre war Colby ein treuer Begleiter der Dutton-Ranch, der in Cowgirl Teeter (Jennifer Landon) schließlich vor Ort seine große Liebe fand. Das Paar gestand sich noch in derselben Folge ihre Liebe füreinander am Telefon, was Colbys Tod an dieser Stelle umso tragischer macht.

Auch ist sein Tod nicht mit der übergeordneten Handlung um die Gouverneurs-Wahl, den Erhalt der Dutton Ranch und den geplanten Flughafen verknüpft, die John Dutton und Sarah Atwood auf dem Gewissen hat.

"Sie hatten noch Pläne!": Yellowstone-Fans trauern um Colby

Yellowstone-Fans traf Colbys unerwarteter Tod wie ein Schlag, was sie auf X (ehemals Twitter) zahlreich zum Ausdruck brachten. So schrieb ein Fan: "Oh mein Gott! Colby stirbt doch etwa nicht, nachdem er und Teeter sich die Liebe gestanden haben. Sie hatten PLÄNE!"

Ein weiterer Fan zitierte auf X die herzzerreißenden Worte, die Colbys Kamerad:innen um Teeter und Ryan (Ian Bohen) zu seinem Tod in der Serie äußerten: "Er ist ein Cowboy. Leiden ist sein Job" - "Ich wünschte er hätte noch ein bisschen länger gelitten, sodass ich mich von ihm hätte verabschieden können"

Auch ein anderer Fan zitierte Ryans Reaktion auf Colbys Tod in der Serie: "Ich habe gerade meinen besten Freund verloren, Jay"

Noch ein Fan erklärte auf X, dass er nach diesem schrecklichen Ereignis erst einmal die Nase voll von Yellowstone habe: "Ihr habt Colby umgebracht. Mir reicht's. Kein Yellowstone mehr für mich."

Die neuen Yellowstone-Folgen laufen in den USA immer sonntagsabends auf Paramount Network. In Deutschland erscheinen die Episoden immer montags um 12:30 Uhr in der Mediathek bei AXN Black.

