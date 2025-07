Yellowstone-Star war zuerst gegen eigenes Spin-off: Deshalb sagte er doch zu

Luke Grimes bekommt als Kayce Dutton seinen eigenen Yellowstone-Ableger. Zunächst war er von der Spin-off-Idee überhaupt nicht begeistert.

Nach allem, was sich in fünf Staffeln Yellowstone zugetragen hat, möchte man den Held:innen der Neo-Western-Serie eigentlich ihre wohlverdiente Ruhe gönnen. So dachte auch Kayce Dutton-Darsteller Luke Grimes. Und war daher zunächst strikt gegen sein eigenes Spin-off Y: Marshals. Vorsicht, Spoiler zum Yellowstone-Finale!

Darum stimmte Yellowstone-Star Luke Grimes seinem Spin-off doch noch zu

Y: Marshals soll ein neues Kapitel im Leben von Kayce Dutton aufschlagen: Nachdem er am Ende der Hauptserie eigentlich alles bekam, was er sich immer gewünscht hatte – eine eigene Rindermarke auf eigenem Land, das er mit seiner Familie bewirtschaftet – soll er im Spin-off als Teil einer Eliteeinheit die Kriminalität in Montana bekämpfen. Bevor er die Idee hörte, hatte Grimes keine Lust auf einen Ableger, wie er dem Hollywood Reporter kürzlich erzählte:

Tatsächlich glaubte ich zuerst, dass [ein Spin-off] keine so tolle Idee sei. Ich war sieben Jahre lang Teil der Hauptserie und sie endete für Kayce so perfekt, dass ich dachte: 'Er hat sein Traumleben. Was soll er jetzt noch machen?' Wir haben ihn in einer makellosen Situation zurückgelassen.

Aber dann rief mich der Y: Marshals-Showrunner Spencer Hudnut an und hatte eine Idee, die einfach sehr, sehr gut war. Und so lief es dann. Ich dachte: 'Ok, das macht Sinn.' Es öffnet eine völlig neue Welt für [Kayce] und wir dürfen ihn ganz anders erleben als zuvor.

Yellowstone-Fans werden hoffen, dass Hudnuts gute Idee und Grimes' Begeisterung die Grundlage für ein tolles Spin-off gelegt haben. Y: Marshals ist nur einer von diversen Yellowstone-Ablegern, die in nächster Zeit erscheinen sollen.

Wann startet Y: Marshals?

Wie Deadline berichtet, hat der TV-Sender CBS die erste Staffel von Y: Marshals für die sogenannte Midseason der kommenden Spielzeit bestellt. Damit ist in der Regel die Phase zwischen Januar und Mai gemeint. In den USA soll Y: Marshals also im Frühjahr 2026 starten.

Wann das Yellowstone-Spin-off in Deutschland veröffentlicht wird, steht dagegen noch nicht fest. Im Falle des älteren Ablegers 1883 etwa lag zwischen Originalstart und deutschsprachiger Premiere ein ganzes Jahr, bei 1923 waren es sechs Monate.