Zac Efrons neue Muskeln beeindrucken sogar die Wrestling-Legende, die er verkörpert – seht das erste Bild

Zac Efron hat sich mächtig ins Zeug gelegt und hart für seine Wrestling-Rolle trainiert. Es hat sich gelohnt, das zeigt nicht nur das erste Bild sondern auch das Lob des Vorbildes.

Es hat wohl noch nie so viele Wrestler in Hollywood gegeben – und jetzt schießen auch noch die Wrestling-Filme aus dem Boden. Chris Hemsworth spielt bald Hulk Hogan. Und im kommenden Wrestler-Biopic The Iron Claw verkörpert Zac Efron die reale Wrestling-Legende Kevin Von Erich. Das Ergebnis seiner Trainingsarbeit können wir jetzt in aller Pracht bewundern.

Das erste offizielle Bild von Zac Efron als Wrestler (und ein paar Trainingsbilder)

Hier seht ihr Zac Efron, der im Wrestling-Ring waagerecht in der Luft liegt und mit einem dynamischen Kick seinen Gegner auf die Bretter schickt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Schnappschüsse von seinem harten Trainingsprozess machten schon früher die Runde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und die Reaktionen auf diese Bilder waren, nun ja, gemischt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was die Wrestling-Legende Kevin Von Erich zu Zac Efrons Muskeln sagt

Das Efron-Vorbild Kevin Von Erich hat seine Wrestling-Karriere inzwischen beendet. Er war vor allem von 1976 bis 1995 aktiv und gewann einmal den WCWA World Heavyweight. Vor einigen Tagen äußerte er sich gegenüber TMZ lobend zu Efron Anstrengungen: “Er hat noch harte Arbeit vor sich, aber ich habe ein Bild von ihm gesehen, er sieht sieht großartig aus. Ich habe nie so gut ausgesehen." Eine größere Auszeichnung kann sich Efron eigentlich nicht wünschen.

Worum geht es in The Iron Claw?

The Iron Claw von Sean Durkin erzählt die Geschichte der Wrestler-Familie Von Erich, die von den 1960er Jahren bis heute großen Einfluss auf die Sportart ausübte. Neben Zac Efron als Kevin Von Erich spielen in dem Film unter anderem noch Lily James und Jeremy Allen White mit. Ein deutscher Kinostart steht noch nicht fest.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.