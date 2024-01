Zack Snyder weint bis heute bei kontroverser Man of Steel-Szene mit Kevin Costner – obwohl sich viele über den Moment lustig machen

Eine der emotionalsten Man of Steel-Szenen polarisiert bis heute. Zack Snyder hat jetzt darüber gesprochen, dass sie ihn noch immer zum Weinen bringt.

Mit Man of Steel hat Zack Snyder den Grundstein für das DC Extended Universe gesetzt, das 2023 mit Aquaman 2 offiziell endete. Viele Fans verbinden Superman seitdem mit der Performance von Henry Cavill, der nicht mehr in der Rolle zurückkehren wird. Snyder hat vor kurzem Fan-Fragen beantwortet, von denen sich eine auch um eine ebenso emotionale wie kontroverse Man of Steel-Szene dreht. Der Regisseur hat eine klare Antwort.

Zack Snyder hält polarisierende Man of Steel-Szene immer noch für extrem berührend

Auf dem sozialen Film-Netzwerk Letterboxd ist ein Fan-Q&A mit Snyder veröffentlicht worden. Eine Frage lautete, ob der Regisseur jedes Mal weint, wenn er die eine Man of Steel-Szene mit Kevin Costner schaut. Snyder antwortete:

Bei all den Costner-Szenen kommen mir die Tränen. Ich werde ziemlich weinerlich bei: 'Du bist mein Sohn.' Costner ist in diesem Film einfach großartig.

In Man of Steel spielt Costner Clarks menschlichen Adoptivvater Jonathan Kent. In Snyders Film will er unbedingt verhindern, dass die Welt von dessen Superkräften erfährt. In einer besonders dramatischen Szene kommt ein Tornado auf Jonathan zu, von dem er sich lieber erfassen lässt, anstatt von Clark gerettet zu werden.

Der Moment polarisiert bis heute und viele machen sich über die Szene lustig, die ohne ihre emotionale Absicht absolut unlogisch erscheint. Für Snyder ist der Moment bis heute ein berührender Triumph.

Wie geht es nach dem Ende des DCEU mit Superman weiter?

Nach Aquaman 2 wird das DC-Universum von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran komplett neu gestartet. 2025 soll der neue Superman-Film Legacy erscheinen, den Gunn selbst inszeniert. Als Henry Cavill-Ersatz wurde Netflix-Serien-Star David Corenswet (The Politician, Hollywood) besetzt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

