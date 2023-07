Der neue Superman-Darsteller hat in gleich 2 der größten Netflix-Enttäuschungen der letzten Jahre mitgespielt

David Corenswet fliegt als neuer Superman durchs DC-Universum. Doch woher kennt man ihn? In seiner Filmografie befinden sich bereits zwei große Netflix-Flops.

Vor zwei Wochen wurde eine der größten Casting-Entscheidungen der vergangenen Jahre getroffen: David Corenswet spielt den neuen Superman im kommenden DC-Reboot. Geplant ist ein völlig neues Superhelden-Universum, das über zehn Jahren hinweg aufgebaut werden soll und 2025 mit Superman: Legacy beginnt.

Doch wer ist eigentlich David Corenswet? Obwohl der US-amerikanische Schauspieler seit Monaten als Favorit für die Rolle gehandelt wurde, ist er im Kino ein recht unbeschriebenes Blatt. Corenswet ist bisher vor allem für Netflix-Produktionen bekannt. Neben dem der RomCom Look Both Ways gehören dazu auch zwei bittere Serien-Flops.



Nach zwei großen Netflix-Flops startet David Corenswet als Superman durch

Vor seinem Superman-Casting war Corenswet in The Politician (2019) und Hollywood (2020) zu sehen. In der Dramödie The Politician spielt er einen Highschool-Liebling und Athleten, in Hollywood hat er eine der Hauptrollen als Zweiter Weltkriegs-Veteran, der als Schauspieler durchstarten will.

Beide Serien wurden von American Horror Story-Schöpfer Ryan Murphy produziert, der 2018 mit einem Mega-Netflix-Deal für Aufsehen sorgte: Der Streaming-Dienst sicherte sich den Serien-Mogul für unglaubliche 300 Millionen US-Dollar.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Politician schauen:

The Politician - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Erwartungen waren groß: Murphy sollte für Netflix in kürzester Zeit eine Reihe an Hit-Serien schaffen, nachdem er zuvor anderen Sendern und Networks mehrere Dauerbrenner geliefert hat. Mit The Politican und Hollywood wurde Netflix jedoch überhaupt nicht glücklich. Beide Serien bekamen schlechte Kritiken und floppten.

Obwohl The Politician sogar um eine 2. Staffel verlängert wurde, konnte sich diese in den USA nur sechs Tage in der Top 10 halten, wie What's on Netflix schreibt. Hollywood verschwand ebenfalls in der Versenkung, obwohl die Serie ein beachtliches Budget verschlungen haben soll – die nächste kostspielige Niederlage.

Hier könnt ihr den Trailer zu Hollywood schauen:

Hollywood - S01 (Deutsche UT) HD

Erst mit Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer (2022) und The Watcher (2022) konnte Murphy beweisen, dass er sein Geld wert war, wie Variety festhält. Dennoch trennen sich nun die Wege zwischen dem Produzenten und dem Streamer. Corenswets Karriere haben die Netflix-Flops dagegen nicht geschadet.

Mit Superman: Legacy führt er seinen eigenen Superhelden-Blockbuster an, was The Politican und Hollywood schon jetzt nur noch wie Randnotizen in seiner Filmografie wirken lässt. Wenn sich Corenswet im Zuge seines DC-Einstands beweisen kann, sollten ihm in der Traumfabrik alle Türen offenstehen.

Wann startet Superman: Legacy im Kino?

Superman: Legacy startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Zuvor erwarten uns noch zwei andere DC-Filme, die Teil des alten DC-Universums sind, namentlich Blue Beetle (17. August 2023) und Aquaman and the Lost Kingdom (21. Dezember 2023).

