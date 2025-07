ZDF-Fernsehgarten kommt in komplett neuer Form: Sender bringt das Erfolgsformat auf beliebtes Streaming-Portal

Der ZDF-Fernsehgarten ist seit Jahren eine feste Größe im Fernsehen. Jetzt will der Sender einen neuen ungewöhnlichen Schritt gehen.

Seit fast 40 Jahren ist der Fernsehgarten im ZDF etabliert. Der Sender zielt vor allem auf ein älteres Zielpublikum, obwohl es in den letzten Wochen auch bei einer jüngeren Zielgruppe gute Quoten eingefahren hat. Deswegen will der Sender mit dem ZDF-Fernsehgarten einen ungewöhnlichen Schritt gehen.

Der ZDF-Fernsehgarten mit neuer Fassung auf Twitch

Mit dem ZDF-Streamergarten will der Sender das beliebte Fernsehformat auf die Streamingplattform Twitch heben. Dabei soll die Show genauso ablaufen wie im ZDF – nur in einem ganz anderen Gewand.

So soll laut ZDF-Pressemitteilung die Twitch-Show an "einem retro-futuristischen Campingplatz-Set" spielen. Dabei sollen auch Musik-Acts, Spiele und spannende Gäste mit am Start sein – wie in der Originalshow.

Der ZDF-Streamergarten: Wann er läuft und was ihr erwarten könnt

Doch der ZDF-Streamergarten soll ohne Andrea Kiewel auskommen – dafür sind bekannte Streamergrößen mit dabei. Die beiden Streamer Nova und Aditoro werden in der ersten Folge durch die Show führen. Dabei bekommen sie von ihren Streamer-Kolleg:innen Faister, JenNyan und Sterzik als Gäste. Aber auch Waldi und Julian von Bares für Rares werden zu Gast sein.

Die erste Folge wird am Dienstag, dem 29. Juli um 18:00 Uhr auf Twitch ausgestrahlt werden und soll drei Stunden lang werden. Am 12. August und 28. Oktober sollen die beiden weiteren Folgen des ZDF-Streamergarten kommen. Im Oktober soll eine Zusammenfassung der Highlights der ersten beiden Folgen auch im TV zu sehen sein. Die Highlights selbst sollen auch auf dem ZDF-Youtube-Kanal gezeigt werden.