Zu brutal: Eine MCU-Serie auf Disney+ ist jetzt nur noch zensiert zu sehen

Die MCU-Serie The Falcon and the Winter Soldier war Disney im Nachhinein wohl etwas zu hart. Bei Disney+ sind manche Szenen jetzt nur noch verändert und zensiert zu sehen.

Durch den teilweise härteren Star-Bereich auf Disney+ ist die Trennung zwischen jugendfreien und erwachseneren Inhalten schmaler geworden. Auch Disney selbst ist sich anscheinend unsicher, welche Serien und Filme im Nachhinein vielleicht doch etwas zu hart ausgefallen sind. Daher legt der Konzern notfalls auch nachträglich noch die Schere an und zensiert bestimmte Inhalte.

So ein Fall wurde jetzt bei der MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier bemerkt, die es nur noch in zensierter bzw. veränderter Form bei Disney+ zu sehen gibt.

Disney hat härtere Szenen aus The Falcon and the Winter Soldier verändert

Im Vergleich zu den Marvel-Kinofilmen schlägt eine Serie wie The Falcon and the Winter Soldier teilweise härtere Töne an. Von der Brutalität der Marvel-Netflix-Serien wie Daredevil oder The Punisher ist das natürlich immer noch weit entfernt. Trotzdem waren manche Szenen aus der MCU-Serie, die nicht in den Star-Bereich fällt, wohl doch zu heftig.

Schaut hier noch unser Video-Ranking aller MCU-Filme und -Serien von 2021:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Marvel Filme und Serien aus 2021 | Ranking

Wie The Direct durch den Reddit-Nutzer u/MooninMoulin entdeckt hat, ist die dritte Folge von The Falcon and the Winter Soldier nur noch in einer zensierten Fassung verfügbar. Wir haben die Stellen überprüft und können die Änderungen auch für Deutschland bestätigen. Betroffen ist zum Beispiel der Tod des HYDRA-Wissenschaftlers Nagel, der jetzt erschossen mit geschlossenen statt offenen Augen sowie weniger Blut im Gesicht auf dem Boden liegt.

Noch skurriler ist aber eine Änderung in der anschließenden Kampfsequenz mit den Kopfgeldjäger:innen. Hier schleudert Bucky ein Eisenrohr auf eine Gegnerin, die dadurch an einen Container genagelt wird. In der zensierten Version prallt das Rohr an ihrer Schulter ab. Das Bizarre dabei: Trotzdem ist immer noch klar zu erkennen, dass sie durch den Wurf an den Container genagelt wird.

Wieso Disney gerade diese Szenen verändert hat und beispielsweise einen der schockierendsten MCU-Momente in Episode 4 unzensiert ließ, ist nicht bekannt. Generell wurde die nachträgliche Überarbeitung klammheimlich vorgenommen, bis sie von dem aufmerksamen Reddit-Nutzer aufgedeckt wurde.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Moon Knight-Podcast: So gut ist die neue Marvel-Serie wirklich

Das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen (Anti-)Helden. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen der düsteren Disney+ Serie Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



Was haltet ihr von den nachträglichen Änderungen von The Falcon and the Winter Soldier?