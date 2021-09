Zurück nach Westeros: Wie viele Game of Thrones-Bücher gibt es und welche kommen noch?

Alle warten auf das neue Game of Thrones-Buch. Falls ihr nur die Serie kennt, dann erfahrt ihr hier, welche Bücher (und Ausgaben) es gibt und welche noch kommen.

Game of Thrones ist im Fernsehen auserzählt, doch das Lied von Eis und Feuer noch lange nicht. George R.R. Martin schreibt weiter am Finale seiner Fantasy-Saga, das sich vermutlich stark von der Serie unterscheiden wird.

Wer noch einmal auf ganz andere Weise nach Westeros reisen will, die Zeit bis zum Start von House of the Dragon überbrücken möchte oder wegen der verwirrenden deutschen Veröffentlichungen den Überblick verloren hat, erfährt hier, wie viele Game of Thrones-Bücher es (auf Deutsch) gibt, welche zu welcher Staffel passen und welche neuen GOT-Romane noch kommen.

Wie viele Game of Thrones-Bücher gibt es und welche kommen noch?

Zunächst einmal: Der korrekte Titel der Romanreihe lautet Das Lied von Eis und Feuer, der Einfachheit halber wird hier im Artikel auch von Game of Thrones-Büchern gesprochen.

Die Saga von Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister und Co. besteht der Planung nach aus sieben Büchern. Fünf davon hat George R.R. Martin bereits geschrieben und veröffentlicht, zwei weitere werden noch erscheinen. Hier sind die englischen Titel der Game of Thrones-Romane:

A Game of Thrones (1996)

A Clash of Kings (1998)

A Storm of Swords (2000)

A Feast for Crows (2005)

A Dance with Dragons (2011)

The Winds of Winter (geplant)

A Dream of Spring (geplant)

Wann erscheint das 6. Buch The Winds of Winter?

Einen Erscheinungstermin gibt es für das nächste Buch der Reihe noch nicht. Bereits 2010 hatte George R.R. Martin mehrere Kapitel des Romans fertiggestellt, doch aus Plänen, den 6. Teil vor dem Ende der Serie zu veröffentlichen, wurde nichts. Zuletzt äußerte der Autor Hoffnungen, das Buch 2021 fertig zu stellen.

Welche Game of Thrones-Bücher sind auf Deutsch erschienen?

So weit, so einfach. In Deutschland herrscht allerdings ein kleines Chaos, was die Titel und Anzahl der Bücher angeht. Während englischsprachige Fans auf Teil 6 warten, reden deutsche über Game of Thrones Buch 11 usw. Das liegt an der hiesigen Veröffentlichungspolitik des Verlags Blanvalet/Penhaligon.

Buch 1-10 in der richtigen Reihenfolge

In Deutschland erschien jedes Buch in zwei Teilen. So sieht die Aufteilung aus:

A Game of Thrones erschien auf Deutsch als:

Die Herren von Winterfell (1997) – Buch 1

Das Erbe von Winterfell (1998)– Buch 2



A Clash of Kings erschien auf Deutsch als:



Der Thron der Sieben Königreiche (2000)– Buch 3

Die Saat des goldenen Löwen (2000)– Buch 4



A Storm of Swords erschien auf Deutsch als:



Sturm der Schwerter (2001)– Buch 5

Die Königin der Drachen (2002)– Buch 6



A Feast for Crows erschien auf Deutsch als:



Zeit der Krähen (2006)– Buch 7

Die dunkle Königin (2006)– Buch 8



A Dance with Dragons erschien auf Deutsch als:



Der Sohn des Greifen (2011)– Buch 9

Ein Tanz mit Drachen (2012)– Buch 10

Ausnahme: Die Hardcover-Edition des Lieds von Eis und Feuer

Um die Verwirrung zu vervollständigen, erschien 2016 eine Hardcover-Ausgabe in fünf Bänden *, deren deutsche Titel mit den englischen nichts gemeinsam haben:

Der Winter naht (= A Game of Thrones)



Unser ist der Zorn (= A Clash of Kings)



Hört mich brüllen (= A Storm of Swords)



Hoch hinaus (= A Feast for Crows)



Ein grimmiger Feind, ein treuer Freund (= A Dance with Dragons)



Jon Schnee oder Jon Snow?

© HBO Jon Snow bzw. Schnee

Eine Besonderheit der deutschen Ausgaben ist die Übersetzung von Orten und Namen, zumindest wenn man nur die Originalversion kennt. Seit der Neuauflage ab 2011 folgt die Übersetzung dem Muster anderer Fantasy-Romane, wie etwa Der Herr der Ringe. Dort wurde aus Bilbo Baggins Bilbo Beutlin und aus dem Shire das Auenland. In Westeros führt das zur Übersetzung von Jon Snow in Jon Schnee, King's Landing in Königsmund usw.

Die Reihenfolge der Game of Thrones-Bücher passend zu den Staffeln

George R.R. Martin hat das Lied von Eis und Feuer noch nicht abgeschlossen, die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss ihre Serie mit Staffel 8 aber schon. Deswegen geht der Vergleich zwischen Büchern und Staffeln nicht ganz auf. Grob gesagt gibt es diese Parallelen:

Staffel 1 = A Game of Thrones

Staffel 2 = A Clash of Kings

Staffel 3 = A Storm of Swords

Staffel 4 = A Storm of Swords

Staffel 5 = A Feast for Crows und A Dance With Dragons

Staffel 6 = A Feast for Crows und A Dance With Dragons, unveröffentlichtes Material

Staffel 7 = Neues und unveröffentlichtes Material

Staffel 8 = Neues und unveröffentlichtes Material

Ausgehend von den Aussagen der Showrunner sowie von George R.R. Martin werden die letzten beiden Bücher, The Winds of Winter und A Dream of Spring, sich stark von Staffel 7 und 8 unterscheiden, wenn sie auch vielleicht zum selben Ziel kommen.

Was ist die Vorlage von House of the Dragon?

Die nächste Serie aus der Welt von Game of Thrones heißt House of the Dragon und spielt lange vor der Handlung um Jon, Tyrion und Danaerys.

Grundlage für das Serien-Prequel ist zum einen George R.R. Martins Chronik Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros (bei Amazon *). Zum anderen dienen zwei Kurzgeschichten als Inspiration:

The Princess and the Queen, or, The Blacks and the Greens (erschienen in Dangerous Women *)



*) The Rogue Prince, or, A King's Brother (erschienen in Rogues *)

Alles Weitere über Handlung, Starttermin und Besetzung von House of the Dragon erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Wem das alles noch nicht reicht, der:die kann sich auf weitere Veröffentlichungen rund um Game of Thrones freuen. So gibt es mehrere Kurgeschichten, Comics und Bildbände, die eure Sehnsucht nach Westeros stillen.

Podcast für Game of Thrones-Fans: Wie gut wird House of the Dragon?

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen.

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren wir über die Herausforderungen von House of the Dragon. Dabei findet sich erstaunlich viel Potenzial in der Grundidee der Serie und formulieren einige Wünsche für die Zukunft.



