Neue Game of Thrones-Serie: House of the Dragon-Buchvorlage hat großen Vorteil gegenüber GOT

George R.R. Martin hat die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon mit kreiert. Doch was ist die Vorlage der Fantasy-Produktion?

Game of Thrones hatte bekanntlich ein großes Problem: Die Serie endete, bevor Autor George R.R. Martin seine Buchvorlage Das Lied von Eis und Feuer fertiggestellt hatte. Das führte zu allerhand Komplikationen in den letzten Staffeln. Bei der kommenden GOT-Serie House of the Dragon dürfte das (theoretisch) nicht der Fall sein.

Auch die neue Serie basiert auf einem Buch des Schriftstellers und die gute Nachricht lautet: Die Story, die in Staffel 1 anfängt, wurde bereits fertiggestellt. Ihr könnt das Ende von House of the Dragon also jetzt schon lesen, ein Luxus, den das GOT-Publikum nicht hatte. Allerdings unterscheidet sich die Vorlage stark von Martins Lied von Eis und Feuer.



Die Vorlage von House of the Dragon ist kein normaler Fantasy-Roman

House of the Dragon basiert auf dem Buch Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros von George R.R. Martin, das 2018 auf Deutsch erschien. Während Game of Thrones eine Romanreihe zugrunde lag, ist Feuer und Blut ein deutlich anderes Biest.

Die Vorlage ist eine Art fiktives Geschichtsbuch, in dem Archmaester Fyldayn von der Zitadelle von Oldtown auf die Historie des Hauses Targaryen zurückblickt. Extrem fesselnde Point of View-Kapitel wie in den Romanen sollte man nicht erwarten, der Ton ist trocken. Das hat aber auch Vorteile:

Im Buch wird der komplette Tanz der Drachen zügig und detailliert abgehandelt und dieser Targaryen-Bürgerkrieg soll erstmal im Mittelpunkt der neuen Serie stehen.

zügig und detailliert abgehandelt und dieser Targaryen-Bürgerkrieg soll erstmal im Mittelpunkt der neuen Serie stehen. Wer wissen will, welche der Hauptfiguren in der House of the Dragon-Vorlage überleben oder sterben, kann das jetzt nachlesen.

Feuer und Blut erzählt noch viel mehr. Das Buch beginnt 300 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones, schildert wie Aegon der Eroberer mit seinen Schwestern Westeros einnahm, welche Targaryen-Herrscher ihm folgten und was 100 Jahre später beim Tanz der Drachen passierte.

Diese Kapitel sind entscheidend für House of the Dragon

Die grobe Story von HotD wird in diesen Kapiteln von Feuer und Blut behandelt:

Die Erben des Drachen - Erzählt die Vorgeschichte von Figuren wie Rhaenys, Viserys, Corlys und Daemon. (Mehr zu diesen Charakteren im Besetzungs-Artikel)

- Erzählt die Vorgeschichte von Figuren wie Rhaenys, Viserys, Corlys und Daemon. (Mehr zu diesen Charakteren im Besetzungs-Artikel) Das Sterben der Drachen - Der Tanz der Drachen zwischen Rhaenyra, Daemon, Aegon II. und anderen.

- Der Tanz der Drachen zwischen Rhaenyra, Daemon, Aegon II. und anderen. Nachwehen und Unter den Regenten - Wie es unmittelbar nach dem Krieg weitergeht.

Da es sich eben nicht um einen klassischen Fantasy-Roman handelt, könnt ihr die vorangehenden Kapitel zur Not überspringen.

Feuer und Blut soll 2 Bände umfassen

Wer genau mitgelesen hat, dem ist vielleicht eines aufgefallen: Das erwähnte Buch ist Band 1, aber wann kommt Feuer und Blut Band 2? Darauf müssen wir wohl noch lange warten. Denn George R.R. Martin selbst erklärte, er wolle erst die verbliebenen beiden Bücher aus dem Lied von Eis und Feuer fertigstellen, bevor er sich diesem Projekt widmet.

Sein großes Vorbild für Feuer und Blut ist übrigens der im 18. Jahrhundert erschienene sechsbändige Klassiker Verfall und Untergang des Römischen Imperiums von Edward Gibbon. GRRM will es hingegen bei zwei Büchern belassen.

Wann und wo streamt House of the Dragon?

House of the Dragon steht in Deutschland in der Nacht zum 22. August 2022 auf WOW (ehemals Sky Ticket) * und über Sky Q zum Abruf bereit. Abends um 20.15 Uhr läuft der Auftakt auf Sky Atlantic. Die erste Staffel wird 10 Episoden umfassen.

Passender Podcast: Was muss die Fantasy-Serie aus Game of Thrones lernen?

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie wird es versuchen.

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren wir über die Herausforderungen der Serie. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was die Serie unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).



