Zwei der größten 80er-Kultfilme sollen neu aufgelegt werden – einer kommt von Harry Potter-Regisseur

Warner Bros. lässt die 80er Jahre wieder aufleben und bringt zwei der größten Kultreihen aus der Zeit zurück. Hinter einem Projekt steht ein Harry Potter-Regisseur.

Die 80er-Jahre haben zahlreiche Kultfilme hervorgebracht: Zurück in die Zukunft, Blade Runner, Terminator oder Stand by Me – die Liste ist nicht nur lang, sondern schier endlos. Zwei der größten Klassiker des ikonischen Jahrzehnts bilden jedoch Die Goonies und die Gremlins-Reihe. Beide Kultfilme sollen nun eine Neuauflage bekommen.

Harry Potter-Regisseur an neuem Gremlins-Film beteiligt

Wie Deadline berichtet, plane Warner Bros. noch immer, beide Klassiker wieder aufleben zu lassen. Während der neue Goonies-Film sich noch in der frühen Entwicklungsphase befinde, habe der Gremlins-Film bereits konkretere Züge angenommen.

Tatsächlich wird hier schon länger ein Name als kreativer Kopf mit in Verbindung gebracht – und das ist niemand anderes als eine absolute Koryphäe des Fantasy- und Familienfilm-Himmels. Chris Columbus haben wir nicht nur die ersten beiden Harry Potter-Filme sowie Klassiker wie Kevin - Allein zu Haus und Mrs. Doubtfire zu verdanken. Auch schrieb Columbus das Drehbuch des ersten Gremlins-Films von 1984.

Bereits 2014 wurden Gerüchte um einen neuen Gremlins-Film von Chris Columbus laut. Auch ein neuer Goonies-Film wurde damals schon diskutiert. Ob die Projekte nun Jahre später tatsächlich zustande kommen, bleibt vorerst weiter abzuwarten.

Wo könnt ihr Die Goonies und Gremlins schauen?

Wenn ihr die 80er selbst noch einmal aufleben lassen und euch die Klassiker des Jahrzehnts anschauen wollt, findet ihr Die Goonies aktuell bei Magenta TV in der Flat. Gremlins und Gremlins 2 streamen aktuell leider in keinem Abo. Ihr habt jedoch die Möglichkeit, die Filme bei den üblichen VoD-Anbietern zu leihen oder kaufen.

Die 2023 erschienene Animationsserie Gremlins: Secrets of the Mogwai umfasst darüber hinaus bereits 2 Staffeln beim HBO-Streamer Max. In Deutschland ist die Serie jedoch noch nicht gelandet.

