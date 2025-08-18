Zwei Game of Thrones-Stars haben sich für neuen Horrorfilm geküsst: "Wir mussten beide würgen"

Die ehemaligen Game of Thrones-Stars sehen sich zum Teil immer noch als Geschwister. Das macht Kuss- und Sexszenen in aktuellen Projekten mehr als awkward.

Inzest war ein großes Thema in der Dark-Fantasy-Serie Game of Thrones und etwas, das nicht nur den Targaryens vorbehalten war. In der realen Welt gehen die Leute nicht ganz so locker damit um, selbst wenn es sich nur um Geschwister im übertragenen Sinn handelt. Das berichtet auch Sansa-Darstellerin Sophie Turner in einem Interview von letzter Woche, als sie davon erzählte, wie sie für einen kommenden Horrorfilm ihren Serienbruder Jon aka Kit Harington küssen musste.

Game of Thrones-Stars hassten es rumzumachen, nachdem sie Geschwister spielten

Im Interview mit Late Night-Talker Seth Myers kam GoT-Star Sophie Turner auf grauenvolle Dreharbeiten zu sprechen. Ratten und Kakerlaken waren aber nicht die schlimmste Erfahrung, von der sie berichten konnte. Die hatte sie mit ihrem ehemaligen Serienbruder Harington, als sie ihn einlud, in dem von ihm produzierten Horrorfilm The Dreadful mitzuspielen. Ein Schritt, den sie noch bereuen würde:

Also schickte ich Kit das Drehbuch und er antwortete mir so etwas wie: 'Ja, gerne, aber das wird echt komisch, Soph‘. Und ich dachte: 'Wovon redet er?‘ Dann las ich [das Drehbuch] und da stand: 'Kuss, Kuss, Sex, Kuss, Sex …' Und dann dachte ich: 'Oh, Mist, das ist mein Bruder.'

Die ehemaligen Stark-Geschwister entschlossen sich, die Sache ganz nüchtern und professionell zu betrachten – was nur bedingt funktionierte, wie Turner sich erinnert:

Wir haben es aus unseren Gedanken verdrängt. Dann kommen wir ans Set, es ist die erste Kussszene, und wir müssen beide würgen. Es ist wirklich abscheulich. Es war das Schlimmste.

Sieht hier das Video mit Sophie Turner im Interview:

Zwei, die vermutlich weniger ein Problem mit Küssen zwischen Ex-Seriengeschwistern gehabt hätten, sind Lena Headey und Nikolaj Coster-Waldau. Die spielten als Cersei und Jaime Lennister zwar Zwillinge, mussten in Game of Thrones aber regelmäßig intim werden.

Worum geht es in The Dreadful mit Sophie Turner und Kit Harington?

The Dreadful ist ein kommender Film mit Drehbuch und Regie von Natasha Kermani (Lucky, Abraham's Boys). Die britische Gothic-Horror-Produktion spielt zur Zeit der Rosenkriege im 15. Jahrhundert und dreht sich um eine Frau namens Anne (Turner), die mit ihrer Schwiegermutter fernab von der Gesellschaft lebt. Als jemand aus ihrer Vergangenheit zurückkehrt (mutmaßlich Harington), verändert das alles.

Unangenehm und ein bisschen komisch könnte der Film sicher auch für Game of Thrones-Fans werden, die Sophie Turner und Kit Harington jahrelang dabei zusahen, wie sie als Geschwister aus Winterfell auf- und zusammenwuchsen.