Zwei neue Crime-Serien erobern Netflix-Charts: Beide erzählen schockierend wahre Geschichten

Zwei Miniserien haben die ersten beiden Plätze der Netflix-Charts erobert. Beide erzählen wahre Geschichten über berüchtigte Verbrecher.

Bei Netflix auf Platz 1 und 2: Das steckt hinter den schockierenden Doku-Serien

American Manhunt: Osama Bin Laden ist eine dreiteilige Doku-Serie, die die Jagd der amerikanischen Regierung auf den berüchtigten Terroristen Osama Bin Laden nach dem 11. September 2001 beschreibt. Dabei kommen diverse Beteiligte zu Wort – unter anderem ein Elite-Soldat, der Bin Laden nach eigenen Angaben bei einer Operation am 2. Mai 2011 erschoss.

Trailer zu American Manhunt: Osama Bin Laden

American Manhunt: Osama Bin Laden - S01 Trailer (English) HD

Fred und Rose West: Eine britische Horror-Story beleuchtet die Geschichte des Serienkiller-Ehepaars West. Gemeinsam und einzeln ermordeten sie zwischen 1967 und 1987 zwölf junge Frauen, die sie in vielen Fällen zuvor vergewaltigt und gefoltert hatten. Zu den Todesopfern gehörten auch ihre eigene Tochter Heather und Fred Wests Stieftochter Charmaine, die zum Zeitpunkt des Verbrechens acht Jahre alt war. Der Fall des Ehepaars gilt vielen als schockierendstes Beispiel von Serienmördern weltweit.

So sehen die Netflix-Charts der Serien aktuell aus:

Beide Serien enthalten drei Folgen und lassen sich an einem Nachmittag komplett zu Ende schauen.

