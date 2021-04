Zwei verdorbene Horror-Klassiker neu auf Netflix: Alle 70 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix hat sein Film- und Serienangebot pünktlich zu den Feiertagen aufgestockt. Wir geben euch einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen.

Bei Netflix sind in den vergangenen Tagen einige neue Filme und Serien eingetrudelt. Vor allem das italienische Kino ist diese Woche stark vertreten. Wir haben euch ein paar Highlights herausgesucht, die einen Blick wert sind. Weiter unten im Artikel findet ihr die große Liste mit allen weiteren Neuerscheinungen.

Neu auf Netflix: Idris Elba als urbaner Cowboy in Philadelphia

Das Drama Concrete Cowboy mit Idris Elba in der Hauptrolle hat letztes Jahr in Toronto seine Premiere gefeiert. Nun veröffentlicht Netflix den Film, der die Geschichte und die Kultur von urbanen Cowboys zwischen Armut und Gewalt in Philadelphia erforscht.

Concrete Cowboy - Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Netflix: Ungeschnittener Dämonen-Horror im Doppelpack

Dämonen 2 und Dämonen besitzen Kultstatus. Nicht zuletzt standen beide Horrorfilme lange Zeit auf dem Index. Bei Netflix könnt ihr sie nun ungeschnitten sehen. Lasst euch von den Titeln nicht verwirren. Dämonen 2 ist der erste Teil, Dämonen die Fortsetzung - eine traurige wie amüsante Geschichte an deutschen Verleihtiteln.

Neu auf Netflix: In Hollywood spielen Regeln keine Rolle

Warren Beattys Regiearbeit Regeln spielen keine Rolle ist im Kino untergegangen. Dennoch ist der Film rund um Howard Hughes sowie das junge Liebespaar Lily Collins und Alden Ehrenreich einen Blick wert. Erzählt wird eine Geschichte über Leidenschaft und Träume - und die weniger schöne Wahrheit, die sich dahinter verbirgt.

Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis hin zur heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.



