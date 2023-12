1,8 Milliarden schweres Action-Spektakel wird fortgesetzt: Der erste Kung Fu Panda 4-Trailer protzt mit der neuen Panem-Bösewichtin

Lange warteten Action-Fans auf eine Fortsetzung der Kung Fu Panda-Reihe. Jetzt fesselt der erste Kung Fu Panda 4-Trailer mit vielen Stars. Unter anderem der neuen Tribute von Panem-Bösewichtin Viola Davis.

Einer der größten Action-Stars unserer Zeit ist schwarz-weiß und hört auf den Namen Po. Der Held der Kung Fu Panda-Reihe lässt Fans bereits seit sieben Jahren auf seine Kino-Rückkehr warten. Aber jetzt zeigt der erste Trailer zu Kung Fu Panda 4, dass der Martial Arts-Bär nichts von seiner Schlagkraft verloren hat. Immerhin muss er gegen Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes-Antagonistin Viola Davis bestehen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Kung Fu Panda 4 an:

Kung Fu Panda 4 - Trailer (Deutsch) HD

Panem-Star zerstört in Kung Fu Panda 4 Pos wohlverdienten Ruhestand

Po (Stimme im Original: Jack Black) soll sich in Kung Fu Panda 4 zur Ruhe setzen, das Tal des Friedens beschützen und für den Titel des Drachenkriegers einen Nachfolger suchen. Darauf hat Po selbst schon keine Lust, aber die Gestaltwandlerin Chamäleon (Davis) macht jede Hoffnung auf die Helden-Rente ohnehin zunichte: Sie will mit der Kraft von Pos alten Feinden das Tal des Friedens in einen Kriegsschauplatz verwandeln.

Im US-Original von Kung Fu Panda 4 werden jede Menge Stars zu hören sein. Neben Black und Davis gehören etwa Awkwafina (Shang-Chi) und Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) zum Synchron-Cast.

Wann kommt Kung Fu Panda 4 ins Kino?

Bis Action-Fans Pos Rückkehr feiern können, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Kung Fu Panda 4 soll am 14. August 2023 im Kino erscheinen. Der Film hat kein leichtes Erbe anzutreten: Die Action-Reihe spielte an den Kassen bisher unglaubliche 1,8 Milliarden Dollar ein (via The Numbers ).

Podcast: Die 10 spannendsten Streaming-Filme im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch Empfehlungen, was ihr in der Advents- und Weihnachtszeit schauen könnt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Dezember vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Sie reichen von Netflix’ Sci-Fi-Blockbuster des Jahres über Märchen und Mark Wahlberg-Action bis zu einem neuen Harry Potter-Film.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.