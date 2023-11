Doch, das Ende des neuen Tribute von Panem-Films ergibt Sinn: Lucy Grays Schicksal und Snows Entscheidung erklärt

Der neue Hunger Games-Film ist gerade in den Kinos gestartet und wer nach dem Ende Fragen zu Lucy Gray, Peter Dinklages Figur oder Snows Motivation hat, findet hier erklärende Antworten.

Achtung, es folgen massive Spoiler für des Ende des neuen Hunger Games-Films: Das 3 Milliarden Dollar schwere Sci-Fi-Franchise Hunger Games ist zurück im Kino. Am 16. November 2023 ist Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes gestartet und erzählt die Vorgeschichte des späteren Präsidenten Snow zur Zeit der 10. Hungerspiele, also 64 Jahre vor Katniss Everdeens erstem Auftritt.

Das Hunger Games-Prequel hält sich sehr nah an die Buchvorlage von Die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange *. Wer Suzanne Collins' Roman gelesen hat, wird vermutlich keine Probleme haben, die Ereignisse am Ende zu verstehen. Für alle, die unsicher sind, klären wir im Folgenden die 3 wichtigsten Fragen:

1. Warum wendet sich Coriolanus Snow am Ende gegen Lucy Gray ?

? 2. Ist Lucy Gray zum Schluss tot oder am Leben?

oder am Leben? 3. Warum stirbt Peter Dinklages Figur Dean Casca Highbottom?

1. Erklärung für das The Ballad of Songbirds and Snakes-Ende: Warum will Snow Lucy Gray plötzlich töten?

Obwohl Coriolanus Snow (Tom Blyth) und Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) durch die Hungerspiele als Mentor und Tribut zusammengeschweißt werden, sich gegenseitig das Leben retten und sogar verlieben, sind sie sehr unterschiedliche Menschen. Die ruhige Natur-Idylle von Distrikt 12 ist für Snow nicht das, was er sich von seinem Leben erhofft hat. Er will irgendwann zurück ins Kapitol, den Ruf seiner Familie wiederherstellen und Karriere machen.

Leonine Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes erklärt

Nachdem Snow sich als vorbildlicher Friedenswächter bewährt, bietet Commander Hoff (Burn Gorman) ihm mit einem Offiziers-Training in Distrikt 2 einen Ausweg aus der Karriere-Sackgasse in Distrikt 12. Doch dass Snows "bester Freund" Sejanus (Josh Andrés Rivera) die Rebellen unterstützt, belastet ihn als Mitwisser. Weshalb Snow Sejanus per Jabberjay-Aufzeichnung verrät – ohne allerdings sicher zu sein, ob seine Botschaft Dr. Gaul wirklich erreichen und von seiner Loyalität zum Kapitol überzeugen wird.

Kompliziert wird es, als Waffen ins Spiel kommen. Die eifersüchtige Bürgermeister-Tochter Mayfair Lipp (Isobel Jesper Jones) droht, die Rebellen (und Snow) zu verraten, weil ihr Freund Billy Taupe (Dakota Shapiro) offenbar noch Gefühle für seine Ex-Freundin Lucy Gray hat. Um das zu verhindern, erschießt Snow Mayfair. Der Rebell Spruce (George Somner) tötet daraufhin den wütenden Billy Taupe. Panisch verschwindet Spruce, um die Waffen verstecken, auf denen auch Snows belastende DNA ist.

Als Spruce gefasst und zusammen mit Sejanus gehängt wird, glaubt Snow, dass die Friedenswächter die Rebellenwaffen gefunden haben müssen und seine DNA-Identifikation und Ergreifung unmittelbar bevorsteht. Seine Flucht zusammen mit Lucy Gray erscheint ihm als einziger Ausweg, um zu überleben. Doch dann führt ihre Flucht sie zur Hütte am See, wo sie die Waffen sicher versteckt unter dem Dielenboden finden.

Da alle beim Mord anwesenden Rebellen (Sejanus, Spruce, Mayfair und Billy Taupe) tot sind und die belastenden Waffen ein für alle Mal aus der Welt geschafft (im See versenkt) werden können, bleibt plötzlich nur ein loses Ende übrig, das Snows Karriere-Comeback im Weg steht: Lucy Gray. Die Sängerin erkennt Snows Absichten und flieht vor ihm. Im Wald findet er den Schal, den er ihr geschenkt hat, und wird von einer (nicht tödlich giftigen) Schlange darunter gebissen. Das liest er in diesem Moment des Vertrauensverlustes als Mordversuch und entscheidet sich endgültig gegen die Liebe und für seine Karriere.

2. Überlebt Lucy Gray am Ende des Tribute von Panem-Prequels?

Am Ende von Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes schießt Snow im Wald auf die fliehende Lucy Gray und wir sehen sie zwischen den Bäumen zu Boden gehen. Doch als er die Stelle erreicht, wo sie liegen müsste, ist sie nicht da. Im Buch wie im Film lässt das Hunger Games-Prequel bewusst offen, ob die angeschossene Lucy Gray überlebt.

Wie in dem Geisterlied "Lucy Gray" *, das der Sängerin ihren Namen gab, führen ihre Fußspuren ins Nichts und niemand kann wissen, was aus ihr geworden ist. Vielleicht ist sie verletzt davongelaufen, aber später allein in der Wildnis gestorben. Vielleicht konnte sie verborgen im Exil überleben und im Norden ein neues Zuhause finden. Möglicherweise auch im angeblich zerstörten Distrikt 13, der in Wahrheit nach dem Krieg fortbestand.

Leonine Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes - Lucy Gray und die Schlangen

Der am Ende von den Bäumen widerhallende Vogel-Gesang von Lucy Grays "The Hanging Tree" * gibt ebenfalls keine eindeutige Antwort: Das Lied muss von ihr ausgelöst worden sein, aber ob das vor oder nach Snows Schuss stattfand, wissen wir nicht. Fest steht nur, dass Lucy Grays Lieder überdauern werden.

Zumindest die zwei Stars Rachel Zegler und Tom Blyth glauben im Moviepilot-Interview aber, dass eine Rückkehr ihrer beiden Figuren Snow und Lucy Gray für eine Fortsetzung möglich wäre.

3. Adieu, Peter Dinklage: Der Tod von Hunger Games-Erfinder Dean Casca Highbottoms erklärt

Sein Schummeln bei den Hunger Games lässt Snow trotz seines Sieges in Ungnade fallen. Vor allem Dean Casca Highbottom (Peter Dinklage) setzt sich dafür ein, Snow als Friedenswächter versauern zu lassen – während er Lucy Gray zum Distrikt 12 zurückschickt, um sie "vor Corionalus zu retten". Durch den Verrat an seinem rebellischen Freund Sejanus steigt Snow am Ende von The Ballad of Songbirds and Snakes wieder in der Gunst von Dr. Volumnia Gaul (Viola Davis), die ihn im Kapitol zum Spielleiter ausbilden will, nachdem er all ihre "Tests" bestanden und sein moralisches Gewissen abgestreift hat.

Was es mit der Feindseligkeit des Deans gegenüber Snow auf sich hat, erfahren wir erst ganz am Ende: Casca Highbottom war mit Coriolanus' Vater Crassus Snow eng befreundet. Nachdem der betrunkene junge Casca als Hausaufgabe für Dr. Gaul die Hungerspiele nur als Gedankenexperiment erfand, wollte er die grausame Idee sofort wieder vernichten. Doch Crassus reichte sie ein und so wurden die Hunger Games gegen Cascas Willen Wirklichkeit. Seinen Hass auf den Verrat durch Snow Senior übertrug Casca nach dessen Tod auf den Sohn.

Casca Highbottoms Versuche, die Spiele zu einer langweiligen Angelegenheit zu machen, die mangels Interesse wieder abgeschafft wurde, vereitelte Coriolanus bei den 10. Spielen, indem er den Wettbewerb mit seinen Ideen wieder zu einem Spektakel entwickelte. Das jährliche Kindersterben in "seinem" Wettbewerb machte den von Schuldgefühlen geplagten Casca außerdem abhängig von der schmerzstillenden Droge Morphling.



Leonine The Ballad of Songbirds & Snakes: Peter Dinklages Dean Highbottom stribt an vergiftetem Morphling

Mit der Freundschaftserinnerung und der Droge bringt Coriolanus Snow Casca Highbottom schließlich zu Fall: Indem er ihm Sejanus' Besitz samt Foto der Freunde übergibt, glaubt der Dean, dass Snow Junior sich in den Distrikten doch ein Gewissen zugelegt hat. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall: Snow hat das Morphling in Sejanus' Kiste mit Rattengift versetzt (das er schon Lucy Gray in der Arena anvertraute). Er weiß, dass der Spiele-Erfinder der Droge nicht widerstehen kann und als Casca wie geplant verendet, stirbt auch der letzte Mensch in Kapitol, der Coriolanus' Aufstieg noch Steine in den Weg legen konnte.

So beginnt Snows Vergiftungs-Laufbahn, die die Figur Finnick später in Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 als bewährte Methode des Präsidenten enthüllt, sich unliebsame Widersacher vom Hals zu schaffen.

Podcast zu Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes

Unsere Kollegen von FILMSTARTS haben sich für die neueste Ausgabe des Leinwandliebe-Podcasts das Die Tribute von Panem-Prequel The Ballad Of Songbirds & Snakes angeschaut.

Wurde das Franchise hier würdig ausgebaut? Könnt ihr euch die Hunger Games-Vorgeschichte auf der großen Leinwand sparen? Das und mehr erfahrt ihr im Podcast.

