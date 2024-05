1 Jahr gratis Fernsehen mit dem Knaller-Angebot: Sichert euch TV und Streaming im günstigen Abo

Bald müssen sich Mieter:innen selber um ihren Kabelanschluss kümmern. Statt aus der Büchse könnte euer TV-Angebot aber auch aus dem Stick kommen. Waipu.tv bietet euch dazu ein ganzes Jahr gratis Fernsehen an.

Am 30. Juni 2024 entfällt die Kabel-TV-Pflicht, das heißt Mieter:innen müssen sich selber über einen Anschluss kümmern, um weiterhin fernsehen zu können. Waipu.tv bietet euch ein unschlagbares Angebot, das auch für jene interessant sein dürfte, die schon länger dem linearen TV abgeschworen haben. Denn im Perfect Plus Abo sind ebenfalls 30.000 Filme und Serien enthalten. Das Jahrespaket gibt es gratis, wenn ihr euch den waipu.tv 4K-Stick für einmalig 60 Euro holt.

TV und Video-on-Demand in einem Paket

Wer schon länger nicht mehr viel mit dem linearen Fernsehen anfangen kann, sollte trotzdem einen Blick auf das Angebot werfen, denn bei den über 250 TV-Sendern sind auch mehr als 60 Pay-TV-Channel enthalten. Heimkino-Fans werden sich über Sender wie Kinowelt, Home of Horror und CNMA Arthouse freuen, die Blockbuster, Genre-Perlen oder Klassiker am laufenden Band zeigen.

Wer Filme und Serien weiterhin in seinem persönlichen Zeitplan streamen will, kann das auch ebenfalls tun, denn waipu.tv bietet euch 100 Stunden Aufnahmespeicher und nimmt selbstständig neue Folgen eurer Lieblingssendung auf.

waipu.tv waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus Abo

Zusätzlich findet ihr in der waiputhek 30.000 Filmen und Serien, die ihr ganz bequem streamen könnt. Zugriff habt ihr entweder über den 4K TV-Stick am Fernseher oder über die App, die ihr auf allen fähigen Geräten, wie Smartphone, Tablet oder Laptop installieren könnt, damit seid ihr noch flexibler als mit dem klassischen Kabel-TV. Wer mehrere Personen in eurem Haushalt leben, können mit dem Perfect Plus Abo sogar vier Geräte gleichzeitig streamen.

4K TV-Stick kaufen und ein Jahr gratis Fernsehen und Streamen

In dem Angebot bekommt ihr für 59,99 Euro den waipu.tv 4K TV-Stick, der auch nicht internetfähigen Fernsehern den Zugriff auf die Inhalte erlaubt. Im Set ist die Universalfernbedienung mit Schnellwahltasten ebenfalls enthalten.

Zusätzlich bekommt ihr das Waipu.tv Perfect Plus Abo im Jahrespaket gratis. Das kostet regulär 13 Euro, womit ihr im ersten Jahr 156 Euro spart. Nach Ablauf des Jahrespakets könnt ihr euer Abo monatlich kündigen und seit so weiterhin flexibel.

