10 grandiose Sci-Fi-Filme neben Matrix, Dune & Co. streamen – bei Netflix, Amazon und Disney+

Das vielfältige Science-Fiction-Genre lädt immer wieder zum Staunen und Entdecken ein. Falls ihr Matrix und Inception auswendig kennt, haben wir 10 Filmtipps für euch, die ihr bei Netflix, Amazon & Disney+ streamen könnt.

Das Sci-Fi-Genre ist unglaublich vielfältig und lädt mit Geschichten über dystopische Zukunftsvisionen, fremde Planeten, außerirdische Bedrohungen oder futuristischen Technologien immer wieder zum Staunen ein.

Dabei gibt es noch viele andere Filme neben den Klassikern und Kultfilmen wie Matrix zu entdecken. Im Podcast stellen wir euch 10 Sci-Fi-Tipps vor, die ihr bei Netflix, Amazon und Disney+ im Abo streamen könnt.

In dieser Ausgabe sprechen wir unter anderem über die meditative Sci-Fi-Erfahrung Ad Astra - Zu den Sternen mit Brad Pitt, die charmante Zeitschleifen-RomCom Palm Springs oder Steven Spielbergs meisterhaft apokalyptische Alien-Invasion Krieg der Welten.

Hier sind alle Filme mit den dazugehörigen Timecodes als Übersicht:

- 00:07:33 - Ad Astra (Amazon)

- 00:14:14 - eXistenZ (Amazon)

- 00:24:00 - Prometheus (Disney+)

- 00:32:07 - Solaris (Disney+)

- 00:40:35 - Tenet (Amazon)

- 00:56:01 - Palm Springs (Amazon)

- 01:02:45 - Possessor (WOW)

- 01:13:10 - Ghost in the Shell (Amazon)

- 01:21:05 - Krieg der Welten (Netflix)

- 01:32:10 - Children of Men (Netflix)



Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

