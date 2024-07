10 Stunden gewaltigste Fantasy-Action, die alles in Schutt und Asche legt: Sichert euch die limitierte Collection, bevor sie ausverkauft ist

Godzilla und Kong sorgen im MonsterVerse seit einem Jahrzehnt für epische Schlachten. Die krasse Action gibt es jetzt geballt mit fünf Filmen im limitierten 4K-Steelbook fürs Heimkino.

Zwei der ältesten Monster der Filmgeschichte wurden im fiktiven Filmuniversum von Legendary Pictures und Warner Bros. zusammengelegt und haben innerhalb von 10 Jahren ein inzwischen 2,5 Milliarden US-Dollar schweres Franchise auf die Beine gestellt. Weitere Projekte sind in Planung, doch erstmal könnt ihr euch die geballte 10-stündige MonsterVerse-Action fürs Heimkino in bester Qualität sichern.



In der limitierten Godzilla Kong Monsterverse 5-Film-Collection * findet ihr die ersten fünf Filme auf 4K im schicken Steelbook. Eine zusätzliche Blu-ray Disc versorgt euch mit jeder Menge Bonusmaterial.

Die richtige Reihenfolge der MonsterVerse-Reihe samt Filmen und Serien

Wie es bei Franchise oft üblich ist, sind die Filme nicht immer in chronologischer Reihenfolge aufgebaut. Hinzu kommt, dass das MonsterVerse zusätzlich zu den fünf Filmen auch zwei Serien umfasst. Wenn ihr die Action-Kracher in der richtigen Reihenfolge sehen möchtet, solltet ihr mit Kong: Skull Island beginnen. Hier wird der Riesenaffe in den 70er Jahren entdeckt.

Amazon MonsterVerse Collection

Weiter geht es mit der Anime-Serie Skull Island, die Anfang der 90er Jahre spielt. In Godzilla verlassen wir die Insel und begeben uns nach San Francisco ins Jahr 1999, wo wir die Riesenechse kennenlernen. Unmittelbar nach der Handlung des Films setzt die Serie Monarch: Legacy of Monsters ein. Weitere Giganten werden in Godzilla: King of the Monsters eingeführt. In Godzilla vs. Kong geht es wieder zurück nach Skull Island und die beiden Titelhelden treffen erstmals aufeinander. Der in diesem Jahr erschienene Film Godzilla x Kong: The New Empire setzt die Handlung fort.

Weitere Projekte des MonsterVerse in Planung

Die Geschichte der beiden Giganten ist noch lange nicht auserzählt. Die Serie Monrach: Legacy of Monsters wird um eine zweite Staffel erweitert. Laut Variety sind auch mehrere Spin-off-Serien in Planung, zu denen es allerdings noch keine Details gibt.

Auch die Filmreihe soll weiter fortgesetzt werden. Wie der neuste Film heißen oder wovon er handeln wird, ist bislang nicht bekannt, dafür wurde schon ein Starttermin bekannt gegeben. In den USA sollen am 26. März 2027 die gigantische Action in den Kinos weitergehen. Bei uns wird der Film vermutlich einen Tag früher anlaufen.

