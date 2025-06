10 Stunden Tarantino-Marathon kostenlos im Stream: Kein Filmfan darf dieses Highlight verpassen

Wenn ihr nicht genug von Quentin Tarantino bekommen könnt, solltet ihr unbedingt einen Blick in die Arte-Mediathek werfen. Dort gibt es gerade einige Highlights für Fans des Regisseurs zu entdecken.

Auf den nächsten Film von Hollywood-Liebling Quentin Tarantino warten wir vergebens. Mit The Movie Critic wollte sich der US-amerikanische Filmemacher eigentlich von seiner Tätigkeit als Regisseur verabschieden. Doch dann war er selbst nicht mehr zufrieden mit seinem Drehbuch und hat den Film wieder abgeblasen.

Während David Fincher aktuell Teile davon in eine Fortsetzung zu Once Upon a Time ... in Hollywood unter dem Dach von Netflix umwandelt, könnt ihr in der Arte-Mediathek ganz tief in Tarantinos vergangenes Schaffen eintauchen. Der deutsch-französische Kultursender bietet eine illustre Auswahl seiner Werke inklusive Begleitmaterial.

Alle Quentin Tarantino-Filme in der Arte-Mediathek

Arte hat sich die Filme von Quentin Tarantino noch einmal ganz genau angeschaut und unter dem Motto Knochenhartes Kino eine Auswahl von fünf Titeln zusammengestellt, die uns einmal quer durch das Werk des Regisseurs führen. In der Arte-Mediathek könnt ihr somit nun fünf Filme in voller Länge kostenlos ohne Abo streamen:

Noch mehr Tarantino-Liebe in der Arte-Mediathek

Passend zu Death Proof gibt es ebenfalls die zweite Hälfte des Grindhouse-Doppels, namentlich den von Robert Rodriguez inszenierten Planet Terror. Das war aber noch lange nicht alles. Denn Arte liefert auch jede Menge Hintergrundinformationen, etwa mit sechs Ausgaben des Webmagazins Blow up.

Blow up – Quentin Tarantino in 10 Minuten

Blow up – Filmgeschichte: Quentin Tarantino

Blow up – Die Vor und Abspanne von Quentin Tarantino

Blow up – Quentin Tarantino aus der Sicht von Johanna Vaude

Blow up – Musikalische Top 5 Quentin Tarantino

Und wenn euer Wissensdurst damit nicht gestillt ist, könnt ihr mit der 97-minütigen Doku Tarantino – The Bloody Genius direkt weitermachen. Die steht in der Arte-Mediathek sogar bis zum 21. Dezember 2025 kostenlos als Stream zur Verfügung.

Bis zum nächsten Tarantino-Film dauert es noch

Wie bereits eingangs geschrieben: Obwohl Tarantino seinen nächsten Film bereits angekündigt hatte, steht der Regisseur aktuell ohne konkretes Projekt da. Laut seinen eigenen Aussagen soll es aber definitiv sein letzter Film werden, damit er seine Filmografie nach zehn Einträgen beenden kann (wenn man Kill Bill als ein Werk zählt). Die Hälfte davon könnt ihr also jetzt in der Arte-Mediathek streamen.