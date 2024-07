100.000 House of the Dragon-Fans gespoilert: Für das Staffel 2-Finale wiederholt sich ein Debakel

Das Finale der 2. Staffel von House of the Dragon erreicht uns erst in wenigen Tagen. Zahlreiche Fantasy-Fans wurden jedoch bereits durch einen Leak auf sozialen Netzwerken gespoilert.

Die 2. Staffel von House of the Dragon beehrte uns über knapp zwei Monate mit einer wöchentlichen neuen Folge, bevor die Season am Montag, den 5. August 2024 mit einer finalen Episode ihren Abschluss finden soll. Während Millionen Fans gespannt auf das Staffelfinale warten, wurden Tausende allerdings schon gespoilert. Denn ein Leak hat umfangreiches Material von Folge 8 im Netz verbreitet.

In diesem Artikel verraten wir keine Details aus dem Leak!

30 Minuten des House of the Dragon Staffel 2-Finales geleakt: Tausende Fans gespoilert

Wie Variety berichtet, hat es in der Nacht vom Dienstag, den 30. Juli 2024 einen umfangreichen Leak der finalen House of the Dragon-Episode von Staffel 2 gegeben. Ein TikTok-Account habe 14 Videos der noch unveröffentlichten Folge gepostet, die insgesamt auf eine Laufzeit von 30 Minuten kommen.

Die Videos wurden laut Variety zwischen 50.000 bis 100.000 Mal aufgerufen, bevor der TikTok-Account etwa drei Stunden nach Veröffentlichung gesperrt wurde. In der Zwischenzeit sollen die Videos jedoch schon auf X (ehemals Twitter) sowie Reddit gelandet sein.

Schon Staffel 1 von House of the Dragon hatte mit Leaks zu kämpfen

Auch die 1. Staffel von House of the Dragon stand damals vor einem ähnlichen Problem: Zwei Tage vor der Erstausstrahlung des Staffelfinales im Oktober 2022 hatte es Material der Folge ins Internet geschafft. Der Leak soll laut HBO durch Verleiher der Serie in Europa, Asien und Afrika verursacht worden sein, wie Variety schreibt.

Als Vorsichtsmaßnahme sollen nun vorab unter anderem keine Screener des Staffel 2-Finales an Presse und Journalist*innen rausgegeben worden sein. Wie der Leak dennoch zustande kam, ist bisher nicht bekannt.

Das Finale von House of the Dragon Staffel 2 läuft in der Nacht vom 4. auf den 5. August 2024 auf WOW im Streaming-Abo.

