100 Prozent positive Bewertungen: Diese Sci-Fi-Serie wird von allen gefeiert und kann jetzt ohne Abo geschaut werden

Nicht nur unsere Community feiert Arcane als eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Wer kein Netflix-Abo besitzt, kann sich jetzt den Animations-Hit jetzt fürs Heimkino auf Blu-ray sichern.

Arcane hat die Herzen der Fans im Sturm erobert. 2021 landete sie aufWer Arcane auch ohne Abo schauen will, kann sich noch die* fürs Heimkino sichern, die am 31. Dezember erscheint.

Die 1. Staffel von Arcane bietet knapp sechs Stunden fesselnde Action mit vielschichtigen Figuren. In der Blu-ray-Edition ist außerdem eine Bonus-Disc mit Making-of, Szenenanalysen und Featurettes enthalten.

Eine der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten: Arcane überzeugt auf ganzer Linie

Es gelingt nicht immer, beliebte Videospiele in gute Serien zu verwandeln, doch Hits wie The Last of Us und The Witcher beweisen uns, dass es möglich ist. Extrem gefeiert wird aber eine andere Adaption, nämlich die Netflix-Produktion Arcane, die auf dem extrem populären Videospiel League of Legends basiert.



Das Sci-Fi-Spektakel wurde mit vier Emmys ausgezeichnet und von Kritiker:innen gefeiert. Auf Rotten Tomatoes schafft es Arcane sogar zu einer Bewertung von 100 Prozent. Unsere Community ist ein wenig kritischer, vergibt aber immer noch herausragende 8,4 von 10 Punkten. Damit schafft es Arcane bei uns auf Platz 5 der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten.

Neben der bildgewaltigen Animation überzeugt auch die emotionale Geschichte, die bis zum Schluss fesselt. Im November startet endlich die langersehnte 2. Staffel, zu der es seit letztem Monat auch den Trailer zu sehen gibt.

Darum geht es in dem gefeierten Serien-Hit Arcane

In der Untergrundstadt Zhaun schlagen dich die kleinkriminellen Schwestern Vi und Jinx durchs harte Leben. Während sie in Armut leben, liegt über ihnen die "Stadt des Fortschritts", die nur so vor Reichtümern strotzt. Klar, dass die Schwestern dort nach Beute suchen, nichts ahnend, dass ihr Raubzug eine Kettenreaktion auslösen wird, die beide Städte in Gefahr bringt.

