Netflix' beste Sci-Fi-Serie meldet sich nach 3 Jahren zurück – mit bombastischem Trailer zum Finale

Science-Fiction- und Videospiel-Fans warten seit drei Jahren auf die Rückkehr, nun ist es so weit: Die 2. Staffel von Arcane startet in drei Monaten in das mitreißende Serien-Finale.

Von allen neuen Staffeln bei Netflix 2024 wird eine ganz besonders heiß erwartet: Die gefeierte Sci-Fi-Serie Arcane kehrt noch dieses Jahr mit der finalen 2. Staffel zu Netflix zurück und hat jetzt mit ihrem langen Trailer veröffentlicht, der euch auf den Start im November 2024 vorbereitet. Seht hier den neuen Trailer zur 2. Staffel Arcane: Arcane - S02 Trailer (Deutsche UT) HD Staffel 2 startet: Netflix-Hit Arcane zieht im Trailer zum Finale alle Sci-Fi-Register Steampunk, Sci-Fi, Fantasy: Arcane hat alles, was das Genre-Herz begehrt und noch dazu einen innovativen Animationsstil, der einem die Augen übergehen lässt. Basierend auf dem Videospiel League of Legends begeisterte die Serie aber auch Nicht-Gamer:innen. Auf Moviepilot fuhr die rasante Erzählung eine Überflieger-Bewertung von 8,4 ein und sicherte sich damit Platz 1 der bestbewerteten Serien 2021. Aktuell hält sie bei Moviepilot noch vor Vertretern wie Stranger Things und Black Mirror die Spitzenposition der besten Netflix-Original-Sci-Fi-Serie.

Staffel 1 erzählte die Geschichte der zwei Schwestern Vi und Jinx, die sich in der futuristischen Doppelstadt Zaun und Piltover auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes wiederfinden. Ihre Streitigkeiten werden Staffel 2 nun zu einem Abschluss führen. Schon die erste kurze Ankündigung enthüllte einen Blick auf das werwolfähnliche Monster Warwick, das in der Videospielvorlage mit Experimenten erschaffen wurde und über dessen Identität bereits im Zusammenhang mit dem tot(geglaubt)en Ziehvater der Schwestern, Vander, spekuliert wird. Schon der erste Teaser versprach ein verheerend explosives Duell, woran der Trailer jetzt anschließt, wenn Jinx die "Welt brennen" sehen will und Vi ihre Schwester für tot erklärt. Ja, wir haben es gespürt: Das Arcane ist erwacht, um ein großes Finale abzuliefern.

Obwohl Arcane mit Staffel 2 endet, soll das übrigens nicht das Ende der League of Legends-Welt bei Netflix sein. Die Partnerschaft mit dem Animationsstudio Fortiche wird laut Aussagen von Co-Schöpfer Christian Linke bei Tudum für weitere Geschichten in Runeterra fortgesetzt werden.