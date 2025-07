"100 Prozent real": Macher der Alien-Serie verrät, wie Sci-Fi-Fans wieder richtig Angst bekommen sollen

Alien: Earth plant, den Xenomorph als echten Schrecken zurückzubringen, wobei das klassische Design der Kreatur nur winzigen Veränderungen unterzogen wird.

Alien: Earth kommt in zwei Wochen als erste Serie des Alien-Franchises zu Disney+ *. Natürlich darf dabei auch das Weltraum-Monster des Xenomorph nicht fehlen. Wie sein Grauen nach 9 Alien-Kinofilmen in einer Serie aufrechterhalten werden soll, verriet Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo) schon vor dem Start am 13. August 2025.

Alien: Earth holt den Xenomorph mit nur kleiner Änderung zurück

In Alien: Earth schreiben wir das Jahr 2120. Zwei Jahre vor Ellen Ripleys erstem Horrorerlebnis im All buhlen auf der Erde fünf Konzerne um die wirtschaftliche Vorherrschaft. In dieser Situation stürzt ein Raumschiff auf der Erde ab. Wie die bildgewaltigen Trailer bereits zeigen, hat es das titelgebende Alien an Bord: den Xenomorph.

In den neun bisherigen Filmen wurde das Alien immer wieder ein Stück weit verändert. Gegenüber Collider verriet Alien: Earth-Schöpfer Noah Hawley jedoch, dass er sich bei der Rückkehr der schrecklichen Kreatur stark an die ikonischen, klassischen Alien-Versionen der ersten zwei Filme gehalten habe (also Alien und Aliens).

Eine kleine Gelegenheit zu experimentieren, konnte Hawley sich in seiner Alien-Serie dann aber doch nicht entgehen lassen:

Ich hatte immer das Gefühl, dass [das Alien] am wenigsten effektiv war, wenn es aussah wie ein Mann in einem Anzug. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt in den Filmklassikern Elemente, wie diesen riesigen Brustkorb, die sich für mich sehr menschlich anfühlten. Daher wollte ich versuchen, das zu minimieren und mit anderen Ideen zu spielen. [...] Das Film-Alien ist sehr schwarz. Ich wollte mehr die insektenartige Qualität aufgreifen, sodass es vielleicht eher in die Farbgebung einer Kakerlake fällt.

"Unheimlich und fotogen": So wurde der Xenomorph in der Alien-Serie wiederbelebt

Regisseur, Produzent und Kameramann der Serie Dana Gonzales betonte außerdem, dass Alien: Earth wieder verstärkt auf praktische Effekte setzte. "Wir haben kein CGI-Xenomorph. Es ist 100 Prozent real." Zudem erklärte er:

Ich denke, wir haben etwas entworfen, das sehr fotogen, beängstigend und detailliert ist. Ich weiß nicht, ob einige der älteren Filme die Stunttechniken hatten, die wir jetzt haben, die Seilzugtechnik und die Tatsache, dass wir das Xeno quasi herumfliegen lassen können. Es geht also nicht nur [...] um Jump Scares. Es fliegt buchstäblich durch die Luft. Es jagt.

Auch die vielen Facehugger, die wir haben, sind alle real, genau wie die ausgeklügelten Eier. [Die Effekte-Firma] Wētā hat diese unglaublichen Charaktere gebaut.

Letztendlich geht es Noah Hawley in Alien: Earth darum,. Der beunruhigende Lebenskreislauf vom Ei zum Facehugger zum Chestburster zum ausgewachsenen Xenomorph erhielt den Horror mit ungewissem Ausgang damals aufrecht. Hawley will seiner Serie dieses Gefühl vonzurückgeben.

