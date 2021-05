120 Stunden Vampir-Fantasy: Amazon Prime beschert uns jetzt jede Menge Blut, Sex und Magie

Amazon Prime stockt das Fantasy-Angebot mit einer beliebten Vampir-Serie auf. 171 Folgen bringen reichlich Magisches und Monströses ins Programm.

Amazon Prime-Nutzer:innen haben bereits Zugriff auf eine stattliche Auswahl an Fantasy-Serien. Das Angebot des Streaming-Dienstes reicht von Lucifer über Supernatural und Being Human bis hin zu Carnival Row. Wer sich noch mehr fantastischen Vampir-Content wünschte, darf ab heute aufatmen: Denn alle 8 Staffeln Vampire Diaries sind jetzt da.

Fantasy ohne Ende: Amazon Prime entfesselt die Vampire Diaries

Die beliebte Fantasy-Serie Vampire Diaries brachte es auf stattliche 8 Staffeln mit insgesamt 171 Folgen. Bei einer durchschnittlichen Lauflänge von 45 Minuten pro Folge sind das insgesamt über 120 Stunden Fantasy-Unterhaltung. Wer dieses Binge-Projekt bei Amazon Prime * ohne Pause und ohne Schlaf durchzieht, bräuchte dafür 5 Tage.

© The CW Vampire Diaries - jetzt bei Amazon Prime

Im Mittelpunkt der 2017 beendeten Serie Vampire Diaries des US-Senders The CW steht die Schülerin Elena Gilbert (Nina Dobrev). Das Leben der Jugendlichen verändert sich von Grund auf, als zwei Vampir-Brüder in ihren Heimatort Mystic Falls kommen: Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) Salvatore. Sie stoßen das Tor zu allem Übernatürlichen in Elenas Leben auf. Doch sobald die Magie Einzug hält, ist auch das Blutvergießen nicht mehr weit.

Vampire Diaries schenkt euch bei Amazon Prime Leidenschaft, Horror und große Gefühle

Die Fantasy-Serie Vampire Diaries ist dabei bevölkert von sehr vielen sehr attraktiven Menschen. Und Vampiren. Und Werwölfen und Hexen und was die Serie sonst noch an übernatürlichen Besucher auffährt. Die romantischen Verquickungen lassen folglich nicht allzu lange auf sich warten. Doch nicht alle Rassen verstehen sich und nicht jeder kann seinen Durst im Zaum halten.

© The CW Vampire Diaries: Damon Salvatore

Im Laufe der 8 Staffeln schlägt die Fantasy-Serie, die als Jugendbuch-Verfilmung der Reihe Tagebuch eines Vampirs * von L.J. Smith. begann, immer wieder auch ziemlich düstere Töne an: Herzen werden mit bloßer Hand herausgerissen und Fanlieblinge müssen sterben. Horror gibt es nicht zu knapp.

Dass es Vampire Diaries dabei immer wieder schafft, alten Charakteren einen neuen Dreh zu geben und frische Figuren zu erschaffen, die erfolgreich ebenfalls um einen Platz auf dem Siegertreppchen der Beliebtheit buhlen, ist nach 171 Folgen ein erstaunlicher Verdienst. Nicht umsonst hat die jetzt bei Amazon verfügbare Fantasy-Serie auch zwei Spin-offs hervorgebracht: The Originals und Legacies.

© The CW Vampire Diaries: Vampirjäger Alaric weiß, wie der Pflock ans Ziel kommt

Heiß her geht es in Vampire Diaries natürlich auch - beim Kampf und im Bett. Das so ein Leckerbissen im eigenen Programm nicht fehlen darf, hat nun auch Amazon Prime erkannt. Wer Spannung, Gefühle und Fantasy mag, ist hier goldrichtig. Aber Achtung: Der Suchtfaktor ist hier höher als die Attraktivität von Blutgruppe 0 für Vampire.

Trauma-Bewältigung im Podcast: Die 10 schlimmsten Figuren-Tode in Serien

Vampire Diaries tötet Figuren mit großer Regelmäßigkeit. Langlebige Serien verlieren generell immer wieder wichtige Charaktere durch dramatische Tode. Wer Jahre später den Verlust einer Lieblingsfigur immer noch nicht verarbeitet hat, kann das jetzt mit uns zusammen in Angriff nehmen. Natürlich mit rechtzeitigen Spoiler-Warnungen.



Von Serien wie Game of Thrones, die sich einen Ruf als radikaler Figuren-Mörder erarbeitet hat, über The Walking Dead, Lost und Buffy bis zu Dexter und Breaking Bad ist in unserem Ranking alles dabei.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Kennt ihr Vampire Diaries bereits? Werdet ihr bei Amazon Prime mal in die Fantasy-Serie reinschauen?