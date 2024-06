15 Milliarden Streams: Disneys großes Fantasy-Abenteuer geht nach 5 Jahren endlich weiter (hier ist der Trailer)

Disney steht mit dem vierten Teil ihrer beliebten Descendants-Reihe in den Startlöchern. Der neue Trailer verspricht ein spektakuläres Fantasy-Abenteuer.

2015 brachte Disney den ersten Teil ihrer Fantasy-Reihe Descendants - Die Nachkommen über ihren TV-Sender Disney Channel ins US-Fernsehen. Das Abenteuer unter der Regie von High School Musical-Macher Kenny Ortega schlug dort mit seiner Neuinterpretation altbekannter Disney-Märchen und jeder Menge eingängiger Musical-Einlagen ein wie eine Bombe. Zwei nicht weniger erfolgreiche Teile folgten in den letzten Jahren.

Nun steht mit Descendants: The Rise of Red ein vierter Teil in den Startlöchern. Und der Trailer verspricht einmal mehr ein spektakuläres Fantasy-Abenteuer.

Seht hier den Trailer zu Descendants: The Rise of Red:

Descendants: The Rise of Red - Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Abenteuer mit neuen Held:innen in Descendants 4: The Rise of Red

In Descendants 4: The Rise of Red treffen zwei neue Heldinnen aufeinander: Red (Kylie Cantrall), die Tochter der Herzkönigin aus Alice im Wunderland und Chloe (Malia Baker), der Nachkomme von Prinz Charming (Paolo Montalban) und Aschenputtel (Brandy). Gemeinsam müssen sie in die Vergangenheit reisen, um ihre geliebte Fantasy-Welt zu retten. Denn Reds Mutter ist kurz davor, einen schrecklichen Fehler zu begehen ...

In der Fantasy-Fortsetzung stehen dazu unter anderem Rita Ora (Argylle), China Anne McClain (Black Lightning), Jeremy Swift (Ted Lasso) und Dara Renee (High School Musical: Das Musical - Die Serie) vor der Kamera. Regie führte Jennifer Phang (The Boys) nach einem Drehbuch von Dan Frey und Russell Sommer.

Die ersten drei Filme der Fantasy-Reihe konnten Zuschauer:innen vor allem mit ihrer Musik für sich einnehmen. Wie What's on Disney berichtete, wurden die Musikstücke der Musicals insgesamt mehr als 15 Milliarden Mal als Audio oder Video gestreamt. Dazu entwickelten sich die drei Filme im US-Fernsehen zu den erfolgreichsten Vertretern für ihre Zielgruppe der 6- bis 11- sowie 9- bis 14-Jährigen.

Wann kommt Descendants 4: The Rise of Red auf Disney+?

Descendants 4: The Rise of Red wird hierzulande parallel zum US-Start am 12. Juli 2024 exklusiv auf Disney+ veröffentlicht.