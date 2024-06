Neu bei Amazon Prime: Bildgewaltiges Fantasy-Meisterwerk, das einer der erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten ist

Mit der Anime-Körpertauschromanze Your Name. gelang Makoto Shinkai vor einigen Jahren ein Fantasy-Meisterwerk, das jetzt bei Amazon Prime Video verfügbar ist.

Beim Thema Körpertausch denken die meisten Film-Fans sicherlich an Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag. Im Anime-Bereich nahm sich darüber hinaus Your Name. - Gestern, heute und für immer von Regisseur Makoto Shinkai dieses Themas an.

Der 2016 erschienene Titel ist nach Chihiros Reise ins Zauberland und Demon Slayer - The Movie: Mugen Train nicht nur der dritterfolgreichste Anime, sondern sogar der dritterfolgreichste japanische Film aller Zeiten – und neuerdings bei Amazon im Abo streambar.

Your Name bei Amazon Prime: Ein romantisches Körpertausch-Abenteuer in Anime-Form

In Your Name. stellen das auf dem Dorf lebende Mädchen Mitsuha (deutsche Stimme: Laura Jenni) und der in Tokio lebende Junge Taki (Maximilian Belle) fest, dass sie gelegentlich die Körper tauschen und an gewissen Tage das Leben des/der anderen führen. Kurz darauf fangen die beiden an, via hinterlassener Nachrichten miteinander zu kommunizieren, um sich auf gewisse Regeln für die ungewöhnliche Situation zu einigen. Und auch das Umfeld reagiert natürlich auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die Mitsuha und Taki gelegentlich an den Tag legen.

Als das Phänomen urplötzlich aufhört, macht Taki sich daran, Mitsuha im wahren Leben ausfindig zu machen. Dabei macht er eine erschreckende Entdeckung und erfährt, dass der magische Tausch womöglich mit einem Kometen zu tun hat, der an der Erde vorbeigeflogen ist.

Atemberaubende Animation und eine komplizierte Fantasy-Story mit Herz

Makoto Shinkai und das Anime-Studio CoMix Wave lieferten mit Your Name. einen technisch beeindruckenden Animationsfilm ab, dessen detaillierten Hintergründe beinahe fotorealistisch anmuten. Erzählt wird mit diesen beeindruckenden Bildern eine herzliche Fantasy-Geschichte über verschiedene Verbindungen im Leben, die wie im Fall des geistigen Vorgängers 5 Centimeters per Second eine romantische Beziehung ins Zentrum rückt.

Unterstrichen wird der Romantik-Aspekt von den schönen Klängen der japanischen Rockband Radwimps, die danach auch die Soundtracks zu Shinkais Folgefilmen Weathering With You und Suzume beisteuerten.

J. J. Abrams' Produktionsfirma Bad Robot plant schon seit Jahren ein US-amerikanisches Live-Action-Remake des Stoffes. Carlos López Estrada wird Regie führen, wie Variety berichtet.



Wo kann man den Anime-Hit Your Name. streamen?

Your Name. ist seit Anfang Juni 2024 als Teil des Amazon Prime Video-Abos streambar * – optional auf Japanisch mit deutschen Untertiteln oder in der deutschen Synchronfassung. Alternativ ist der Film beim Anime-Streaming-Dienst Crunchyroll verfügbar.

