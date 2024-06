Herr der Ringe-Serie krempelt in Staffel 2 mehrere Figuren radikal um – und das hat einen magischen Grund

Die Herr der Ringe-Serie kündigt jetzt schon an, wichtige Figuren in Staffel 2 der Amazon-Serie grundlegend zu verändern – und das sogar mit nachvollziehbarer Begründung.

Seit Amazon den ersten Teaser Trailer zur 2. Staffel des Fantasy-Epos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht veröffentlichte, verrät die Serie immer mehr zur großen Rückkehr nach Mittelerde. Der neusten Vorhersage zu kommenden Entwicklungen zufolge, ist nicht nur die Welt, sondern auch ihr Serien-Personal im Wandel.

Amazons Herr der Ringe-Serie verrät: Die Ringe der Macht verändern in Staffel 2 mehrere Figuren

Eine Hauptfigur aus Staffel 1 verlässt die Serie vorzeitig, dafür gewinnt Staffel 2 eine wahre Mittelerde-Legende dazu. Bei Amazons Herr der Ringe-Serie ist gerade viel in Bewegung und das geht auch an bestehenden Figuren nicht spurlos vorbei. Radikale Charakter-Veränderungen dank der endlich eingesetzten Ringe der Macht erwarten uns, wenn wir der ausführenden Produzentin Lindsey Weber glauben (via Screenrant ):

Amazon Erster Blick auf die Ringe der Macht in Staffel 2

Diese Staffel darf damit spielen, was die Ringe tun, und noch wichtiger, was sie mit unseren Charakteren anstellen, wenn sie sie tragen. Sie verändern Personen auf Arten und Weisen, die gut sein könnten, und auf Arten und Weisen, die weniger gut sein könnten.

Nachdem am Ende von Staffel 1 bereits die drei Elben-Ringe geschmiedet wurden, kommen die Machtinstrumente in Staffel 2 also endlich zum Einsatz. Die elbischen Ringträger:innen Galadriel (Morfydd Clark) und Gil-galad (Benjamin Walker) kennen wir bereits, Schiffsbauer Círdan als dritter im Bunde muss noch eingeführt werden. Wer von ihnen sich wohl von der neuen Macht zum Guten und wer zum Bösen verändert wird? Oder könnten hier schon die von Sauron mitgeschmiedeten Zwergen-Ringen gemeint sein, die vielleicht sogar jemandem wie Fanliebling Prinz Durin (Owain Arthur) eine düstere Wendung geben?

Plant die Herr der Ringe-Serie in Staffel 2 einen Galadriel-Neustart?

Nicht zuletzt Hauptfigur Galadriel soll von dem Einfluss ihres Rings Nenya betroffen sein. Wenn auch vielleicht nicht so, wie wir es bei ihrer dunklen Verwandlung durch Frodos Ring-Versuchung in Die Gefährten erlebten:

Amazon Eine betrogene Galadriel in Staffel 1 von Die Ringe der Macht

Wir sehen eine völlig neue Seite von Galadriel. Sie ist gedemütigt. Sie musste für ihre Fehler einstehen. Sie musste akzeptieren, dass ihre Intuition nicht immer perfekt war. Sie musste sich der Frage stellen, ob sie falsch lag und entscheiden, welchen Weg sie beschreiten kann, um richtigzustellen, was auch sie auf Mittelerde entfesselt hat.

Interessant ist diese spezielle Änderung nicht zuletzt im Licht der Tatsache, dass viele Fans in Staffel 1 mit Galadriel nicht warm wurden , weil sie die Elbin als arrogant und unnahbar wahrnahmen. Durch ihren Sauron-Irrtum könnte die zweifelnde Heerführerin nun auf eine menschlichere Ebene gebracht werden.

Einige aufregende Charakter-Entwicklungen stehen uns in Staffel 2 von Die Ringen der Macht also noch ins Haus. Oder wie die ältere, weisere Galadriel es in Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Prolog ausdrückte: "Die Welt ist im Wandel: Ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Erde, ich rieche es in der Luft."

Wann startet Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie?

Die Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt am 29. August 2024 mit Staffel 2 zu Amazon Prime Video zurück. Die neuen 8 Episoden werden dann wöchentlich, immer freitags, veröffentlicht.

Die Ringe der Macht: Podcast zur Herr der Ringe-Serie mit Staffel 2-Ausblick

Im Staffelfinale löste Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.