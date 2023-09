129 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Film mit Jason Statham und Riesenmonstern ist jetzt fürs Heimkino verfügbar – nur sechs Wochen nach Kinostart

Ab heute kannst du das neue Monster-Abenteuer mit Jason Statham daheim schauen und das nicht einmal zwei Monate nach dem Kinostart. Wo du Meg 2 streamen kannst, erfährst du hier.

Wer gerne zusieht, wie Action-Recke Jason Statham einem Riesenhai ins Gesicht schlägt, oder sich für die urzeitliche Fauna unter Wasser interessiert, kann sich Meg 2: Die Tiefe vormerken. Der Monster-Film mit Science-Fiction-Einschlag startete im August in den deutschen Kinos. Nur etwas mehr als sechs Wochen später erscheint er in der Video-on-Demand-Version fürs Heimkino.

So kannst du Meg 2 mit Jason Statham zu Hause schauen



Meg 2: Die Tiefe ist ab heute bei verschiedenen Anbietern in der Kauf- und Leihversion erhältlich. Bei Amazon * bekommst du den Film für 15,99 Euro in der Leihversion und für 19,99 Euro in der Kaufversion. Alternativ gibt es den Film bei Magenta TV, Sky, Microsoft und anderen Stores. Falls du nicht so viel Geld ausgeben willst, lohnt sich eventuell ein Blick ins Programm eines Kinos in deiner Nähe.



Die Fortsetzung von Meg wird am 2. November auf DVD, Blu-ray und 4K UHD-Disc im Heimkino erscheinen.



Darum geht's in Meg 2: Die Tiefe

Meg 2 spielt ein paar Jahre nach dem ersten Teil. Jason Statham spielt erneut Tiefseetaucher Jonas Taylor, der sich mittlerweile als Umweltaktivist verdingt und sich nebenbei um seine Ziehtochter Meiying (Shuya Sophia Cai) kümmert. Deren Onkel Jiuming (Martial-Arts-Star Wu Jing aus Wolf Warrior) erforscht die Tiefsee und ihre Bewohner mithilfe eines in Gefangenschaft lebenden Meg(alodon)s. Das ist eine urzeitliche Hai-Art, die in den Filmen weit unter der Meeresoberfläche haust.



Bei einem Tauchgang decken Jonas und Jiuming eine illegale Operation im Meg-Jagdgebiet auf und werden dabei durch Sabotage am Meeresboden festgesetzt. Zum Verständnis dieses Films muss man Meg nicht gesehen haben.

Wann kommt Meg 3?

Meg 2 war bislang ein annehmbarer Erfolg im Kino und könnte eine Fortsetzung nach sich ziehen. Meg 3 wurde aber noch nicht bestätigt.



Jason Statham kannst du bereits ab diesem Donnerstag im Kino wiedersehen, wenn er Menschen (nicht Meeresbewohnern) eine runterhaut. Er spielt die Hauptrolle in The Expendables 4



