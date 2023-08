Wenn Jason Statham gegen Riesenmonster kämpft, stürmt das Kino-Publikum weltweit an die Kassen. Teil 3 wird immer wahrscheinlicher.

Es gab nur einen Trailer, aber der versprach alles, was man über Meg 2: Die Tiefe wissen musste: Jason Statham würde dieses Mal gegen drei Riesenhaie antreten. Trotz mauer Kritiken flüchtete sich das Publikum weltweit in die Hai-Fantasie. Meg 2 hat mittlerweile so viel Geld eingespielt, dass die Bestellung eines dritten Teils nur eine Frage der Zeit ist. Wovon der handeln könnte, lest ihr hier. Man mag es nämlich kaum glauben, aber die Meg-Filme basieren auf einer Bücherreihe.

Das Jason Statham-Spektakel hat mehr eingespielt als The Flash

Meg 2 hat mittlerweile weltweit 352 Millionen Dollar eingespielt. Das ist kein Vergleich zu den Barbenheimers dieser Welt, aber eine unerreichbare Marke für diesjährige Blockbuster wie The Flash oder Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben.

Warner Bros. Meg 2

Besonders beliebt ist Staths Ausflug unter Wasser in China, was angesichts seines Geschäftsmodells wenig überrascht. Die chinesisch-amerikanische Koproduktion spielt sich im Umkreis des Reichs der Mitte ab und bietet mit Action-Star Wu Jing (Wolf Warrior) in der zweiten Hauptrolle einen zusätzlichen Anreiz. In seinem zweiten Heimatland hat Meg 2 bereits 100 Millionen Dollar eingespielt, 30 Millionen mehr als in den USA.

In Deutschland reißt die Meg-Liebe aber auch nicht ab. 700.000 Menschen wollten sehen, wie der ehemalige Transporter einem Riesenhai auf die Nase haut, knapp 100.000 mehr als beim ersten Film Meg von 2018. Insgesamt haben die beiden Hai-Filme weltweit rund 880 Millionen Dollar eingespielt.

Das könnte die Handlung von Meg 3 mit Jason Statham sein

Mit einem geschätzten Budget von 130 bis 140 Millionen Dollar könnte sich Meg 2 auf dem Weg in die schwarzen Zahlen befinden. Meg 3 wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber solang die Hai-Reihe in China läuft, könnte sie ewig weitergehen.



Glücklicherweise (für Filmproduzenten oder Riesenhai-Aficionados) hat Autor Steve Alten bereits acht Bücher geschrieben. 2004 erschien der dritte Teil Meg: Primal Waters, dessen Handlung sich auch genau wie ein Hai-Roman aus den frühen 2000ern liest, also etwas bizarr:

Mitten in einer Lebenskrise nimmt Jonas einen Job als Berater von Hollywood-Fernsehproduzenten an der Reality-Fernsehserie Daredevils an. Dort liefert er fachkundige Kommentare zu einem Wettbewerb, der im Südpazifik stattfindet. Jonas und seine Tochter erfahren, dass sie in die neuesten Futterzonen der Megalodons geraten sind. In der Zwischenzeit plant Jonas' Erzfeind Michael Maren auf dem Set von Daredevils Rache an Jonas, indem er seinen Haustier-Meg (!) "Scarface" einsetzt.

Wann kommt Meg 3?

Die Filme haben sich bisher nur grob an die Vorlagen gehalten (im zweiten Roman werden Seelöwen unter Drogen gesetzt, was uns Meg 2 bedauerlicherweise vorenthielt), mit Abweichungen von dem Reality-Format müssen wir also rechnen.

Solang Meg 3 noch nicht offiziell in Arbeit geht, gibt es keine verlässlichen Spekulationen über einen Starttermin.