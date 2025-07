2 Easter Eggs in Jurassic World 4 erkennen nur Hardcore-Fans – vor 32 Jahren wurden sie im Kino erwähnt

Jurassic World 4 wagt einen Neuanfang. Tatsächlich erinnern nur zwei kleine Details an den Rest der Reihe. Viele Fans werden sie auf der Leinwand verpasst haben.

So erinnert Jurassic World 4 an Fan-Liebling Dr. Alan Grant

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt läuft seit Kurzem im Kino und übertrifft an den Kassen bereits alle Erwartungen . Wie es sich für den jüngsten Teil einer Blockbuster-Reihe gehört, enthält auch der neue Dino-Film kleine Easter Eggs, die an die bisherige Reihe erinnern. Beide trägt die Figur von Bridgerton-Star Jonathan Bailey mit sich herum.

Wie der Titel bereits andeutet, soll Jurassic World 4 eine neue Perspektive im Dino-Franchise liefern. Da ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass sich die Zahl an Easter Eggs und Referenzen auf die Vorgänger in Grenzen hält. Laut Regisseur Gareth Edwards und Kostümdesigner Sammy Sheldon gab es trotzdem zwei kleine Referenzen an die Figur Dr. Alan Grant (Sam Neill), die seit dem ersten Jurassic Park von 1993 zu den Fan-Lieblingen des Franchise gehört.

Wie Jonathan Baileys Figur Dr. Loomis in einer kleinen Szene des Films erklärt, habe er unter Dr. Alan Grant studiert. Edwards enthüllte dazu kürzlich gegenüber Entertainment Weekly :

Es ist die einzige Szene, die eine Figur aus einem anderen Jurassic-Film erwähnt. Ich habe dann einen kleinen Aufnäher für seinen Rucksack entworfen, auf dem Snakewater Canyon steht.

Der Snakewater Canyon ist der Name einer Ausgrabungsstätte, an der Grant mit seiner Kollegin Ellie Sattler (Laura Dern) zu Beginn des ersten Films arbeitet. Geldknappheit bedroht den Fortgang der paläontologischen Ausgrabungen, und beide Fan-Lieblinge werden von dort mit einem lukrativen Angebot zum Jurassic Park von John Hammond (Richard Attenborough) gelockt.

Auch interessant:

Es gibt Sheldon zufolge allerdings noch einen anderen Verweis auf Dr. Grant, den Loomis am Körper trägt. Dino-Experte Grant führt den kleinen Gegenstand bereits im ersten Jurassic Park mit sich:

Es ist ein [kleiner] Spaten für Ausgrabungen. Man klappt ihn auf und kann damit die Erde wegkratzen. Jonathans Figur trägt ihn am Gürtel. Wir mochten die Idee, dass Alan Grant es ihm das als ein Geschenk überreicht hat, als er in den Ruhestand ging.

Im ersten Jurassic Park zeigt sich der Spaten in mehreren Szenen: Auch Grant trägt ihn am Gürtel mit sich herum.

Begeisterten Easter Egg-Sucher:innen könnte die Jurassic World 4-Ausbeute zu mager ausfallen. Aber viele werden es zu schätzen wissen, dass der neue Dino-Blockbuster sich auch in den Details von vielen Altlasten befreit.

Jurassic World 4 läuft seit dem 2. Juli 2025 in den Kinos.