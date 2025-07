Jurassic World 4 übertrifft alle Erwartungen: Der Erfolg hat allerdings einen großen Haken

Jurassic World: Die Wiedergeburt hat sich mit beachtlichen Zahlen an die Spitze der Kinocharts gesetzt. Wenn wir uns die Zahlen genau anschauen, muss der Sommer-Blockbuster dennoch Abstriche machen.

Seit über drei Dekaden bringt die Jurassic Park-Reihe die große Leinwand zum Beben. Angefangen hat alles mit Steven Spielbergs Meisterwerk aus dem Jahr 1993, die bislang sechs mal mehr, mal weniger lose Fortsetzungen hervorgebracht hat. Mit Jurassic World: Die Wiedergeburt läuft seit letzter Woche der jüngste Teil im Kino.

Der Cast wurde einmal komplett ausgewechselt und auch die Geschichte steht auf eigenen Beinen. Reichen Dinosaurier und Hauptdarstellerin Scarlett Johansson für einen weiteren Box-Office-Überflieger? Die Kinozahlen vom Wochenende sprechen eine eindeutige Sprache und dennoch lohnt es sich, diese genau anzuschauen.

Wie erfolgreich ist Jurassic World 4 gestartet?

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 318 Millionen US-Dollar hat sich Jurassic World: Die Wiedergeburt konkurrenzlos an die Spitze der Kinocharts gesetzt und einen der besten Kinostarts des Jahres hingelegt, wie Variety berichtet. In den USA kommt der Film auf 147,3 Millionen US-Dollar, was rund 10 Millionen über den Prognosen liegt.

An dieser Stelle sei allerdings betont, dass Jurassic World: Die Wiedergeburt in den USA über den 4. Juli (Nationalfeiertag in den USA) gestartet ist und somit bereits am Mittwoch in die Kinos kam. Im Gegensatz zu einem klassischen Startwochenende (Freitag bis Sonntag) hatte der Film somit fünf Tage Zeit, um auf ein Einspiel zu kommen.

Wenn wir das ins Verhältnis mit den drei vorherigen Filmen der Reihe kommen, lässt sich ein Abwärtstrend in der Box-Office-Performance der Jurassic-Reihe erkennen. Von Freitag bis Sonntag hat Jurassic World 4 in den USA 91,5 Millionen US-Dollar eingespielt.

Jurassic World kam 2015 auf 208 Millionen US-Dollar

Jurassic World 2 kam 2018 auf 148 Millionen US-Dollar



Jurassic World 3 kam 2022 auf 145 Millionen US-Dollar



Über die ersten fünf Tage kam die vorherige Trilogie auf 258 Millionen (Jurassic World), 181 Millionen (Jurassic World 2) und 172 Millionen US-Dollar (Jurassic World 3).

Steckt das Jurassic-Franchise in der Krise?

Auf den ersten Blick sieht das nach einem massiven Einbruch ein, gerade im Vergleich zu Jurassic World. Der hatte allerdings den Vorteil, dass er – ähnlich wie damals Star Wars: Das Erwachen der Macht – der erste Teil seiner Reihe war, der nach einer langen Pause ins Kino kam. Ein solcher Nostalgie-Boost bleibt dem neuen Film verwehrt.

Mit einem Budget von 180 Millionen US-Dollar dürfte sich Jurassic World 4 schon bald für Universal rechnen. Bei einem Blockbuster wie diesem wird in der Regel das Zwei- bis Dreifache seiner Produktionskosten als Einspiel erwartet, um als Erfolg zu gelten. Spannender ist die Frage, wie es mit der Milliarden-Schallmauer aussieht.

Mehr zu Jurassic World 4:

Die Jurassic World-Filme haben jeweils über eine Milliarde US-Dollar eingespielt, was die Reihe zu einer der erfolgreichsten in Hollywood macht. Jurassic World: Die Wiedergeburt könnte mit dieser Box-Office-Hürde zu kämpfen haben. Aktuell ist es wahrscheinlicher, dass er Film irgendwo bei 800 bis 900 Millionen US-Dollar herauskommt.