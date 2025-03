2 große Star Wars-Serien könnt ihr jetzt erstmals ohne Streaming-Abo schauen: Beide haben jahrzehntealte Fan-Träume erfüllt

Mehr und mehr der neuen Star Wars-Serien, die lange Zeit nur exklusiv bei Disney+ verfügbar waren, erscheinen in physischer Form. Jetzt sind die nächsten zwei Titel im Handel eingetroffen.

Als The Clone Wars im Sommer 2008 Premiere feierte, stellten sich viele Star Wars-Fans die Frage, ob sie die darin neu vorgestellten Figuren jemals im Live-Action-Gewand sehen werden. Dazu gehörte in erster Linie Ahsoka Tano, die in den nachfolgenden Staffeln zu einer der beliebtesten Figuren des Franchise avancierte.

Über eine Dekade später ging der Fan-Traum in Erfüllung: In The Mandalorian lieferte Ahsoka Tano ihr Live-Action-Debüt ab. Kurze Zeit später erhielt ihre eigene Serie: Ahsoka. Bislang war diese nur exklusiv bei Disney+ zu sehen. Jetzt trifft sie in physischer Form im Heimkino ein – zusammen mit der 3. Staffel von The Mandalorian.

Ahsoka Staffel 1 im Steelbook: Die Star Wars-Serie erscheint erstmals auf Blu-ray und 4K UHD

Die Ahsoka-Serie setzt nach den Ereignissen der 2. Staffel von The Mandalorian ein und baut auf den Ereignissen von The Clone Wars auf. Auch die Animationsserie Star Wars Rebels spielt eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt kehren neben Ahsoka auch Figuren wie Sabine Wren, Hera Syndulla und der unberechenbare Droide Chopper zurück.

Im Lauf der acht Episoden wird Ahsoka von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt, die uns in Form von Flashbacks sogar bis in die Zeit der Prequels zurückbringt. Darüber hinaus erwartet uns der Sprung in eine völlig neue Galaxis, die wir noch nie im Star Wars-Universum gesehen haben. Dort lauert ein altbekannter Bösewicht.

Die Steelbook-Veröffentlichung von Ahsoka wartet mit zwei 4K-UHD-Discs und zwei Blu-ray-Discs auf, die alle acht Episoden der 1. Staffel beinhalten. Zum Bonusmaterial gehört unter anderem ein Blick hinter die Kulissen mit Cast und Crew sowie eine genauere Betrachtung der einzelnen Figuren, die in der Serie auftreten.

The Mandalorian Staffel 3 auf Blu-ray und 4K UHD: Alle Infos zur Steelbook-Veröffentlichung der Serie

Auch die 3. Staffel von The Mandalorian näherte sich einem Fan-Traum an. Nachdem wir in The Clone Wars viel über die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Planeten Mandalore erfahren haben, konnten wir mit Din Djarin und Grogu erstmals in einer Realserie durch die Ruinen des einst strahlenden Ortes wandern.

Genauso wie Ahsoka setzt The Mandalorian das Vermächtnis von The Clone Wars und Star Wars Rebels fort. Die wichtigste Figur, die neben Din in der 3. Staffel auftaucht, ist Bo-Katan Kryze. Die mandalorianische Kriegerin hadert mit ihrem Erbe und gerät bei der Rückeroberung von Mandalore in Konflikt mit verschiedenen Parteien.

Auch hier umfasst die Steelbook-Veröffentlichung zwei 4K-UHD-Discs und zwei Blu-rays, die alle acht Episoden der Staffel beinhalten. Als Bonus gibt es Featurettes mit Jon Favreau und Dave Filoni sowie einen Tribut an den verstorbenen Carl Weathers. Beide Steelbooks kommen zudem mit jeweils drei Concept-Art-Karten daher.

Technische Daten zu den 4K-Versionen von Ahsoka und The Mandalorian:

Video: 2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9

2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9 Sprachen: Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Japanisch

Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch



Technische Daten zur Blu-ray-Version von Ahsoka und The Mandalorian:

Video: 1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9



1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9 Sprachen: DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch



DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch



Seit dem 28. Februar 2025 sind die Steelbooks erhältlich. Insgesamt könnt ihr euch auf 695 Minuten Star Wars freuen. Die Geschichte von The Mandalorian wird nächstes Jahr im Kino mit dem Film The Mandalorian & Grogu fortgesetzt. Ahsoka erhält derweil eine 2. Staffel, die entweder 2026 oder 2027 bei Disney+ erscheint.

