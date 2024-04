2 neue Folgen von The Rookie im TV: Die Free-TV-Premiere ist sogar schneller als Netflix

Die Free-TV-Premiere der 5. Staffel von The Rookie geht weiter. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr gibt es zwei neue Folgen der Polizei-Serie mit Nathan Fillion – und zwar ohne Werbeunterbrechung.

Heute Abend ist es wieder so weit: The Rookie erobert das TV-Programm von ZDFneo. Während nachmittags bereits zwei alte Folgen von der erfolgreichen wie beliebten Cop-Show laufen, gibt es abends zur Primetime die Free-TV-Premiere von zwei neuen Kapiteln. Seit zwei Wochen zeigt der Sender nämlich die 5. Staffel der Serie.

Nach den ersten vier Episoden sind heute Kapitel 5 und 6 an der Reihe. Hier findet ihr alle Infos zur Ausstrahlung der Folgen sowie die weiteren bisher bekannten Sendetermine. Auf Nathan Fillions John Nolan kommen zwei Fälle zu, die nicht nur für Spannung sorgen, sondern wie gewohnt auch mit einer Prise Humor aufwarten.

The Rookie Staffel 5: ZDFneo zeigt heute Abend Folge 5 und Folge 6 als Free-TV-Premiere

Um 20:15 Uhr läuft Staffel 5, Folge 5: Der Titel der Episode gibt das Thema vor. In Der Flüchtige (im Original: The Fugitive) machen Nolan und seine Rekrutin Juarez (Lisseth Chavez) Jagd auf einen Autofahrer, der einen Unfall verursacht hat. Darüber hinaus erfahren wir mehr über Bradfords (Mircea Monroe) Vergangenheit. In diesem Zuge wird seine Beziehung zu Chen (Melissa O'Neil) gestärkt.

Der Titel der Episode gibt das Thema vor. In Der Flüchtige (im Original: The Fugitive) machen Nolan und seine Rekrutin Juarez (Lisseth Chavez) Jagd auf einen Autofahrer, der einen Unfall verursacht hat. Darüber hinaus erfahren wir mehr über Bradfords (Mircea Monroe) Vergangenheit. In diesem Zuge wird seine Beziehung zu Chen (Melissa O'Neil) gestärkt. Um 20:55 Uhr läuft Staffel 5, Folge 6: In Alte Wunden (im Original: The Reckoning) geht es um ein Drogendelikt. Nolan und Juarez kommen dem Verbrechen über eine verdächtige Bargeldsumme auf die Spur. Abseits davon macht Wesley (Shawn Ashmore) die Bekanntschaft mit Elijahs (Brandon Jay McLaren) Anwältin. Wie sich herausstellt, handelt es sich um seine Ex, Monica (Bridget Regan).

ABC The Rookie Staffel 5, Folge 5: Der Flüchtige

Nachfolgend haben wir euch die Ausgangssituationen der neuen The Rookie-Folgen zusammengefasst. Neben der Polizeiarbeit werden in den Subplots ebenfallserzählt und es gibt mindestens auch eine Enthüllung.

Die neuen Folgen werden direkt hintereinander und ohne Werbeunterbrechung gezeigt. Euch erwarten heute Abend also knapp eineinhalb Stunden The Rookie mit Nathan Fillion und Co. Die nächsten Termine stehen auch schon fest.

Die Sendetermine von The Rookie Staffel 5 bei ZDFneo:

Staffel 5, Folge 7 kommt am 2. Mai 2024



kommt am 2. Mai 2024 Staffel 5, Folge 8 kommt am 2. Mai 2024

kommt am 2. Mai 2024 Staffel 5, Folge 9 kommt am 16. Mai 2024

kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 10 kommt am 16. Mai 2024

kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 11 kommt am 23. Mai 2024

kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 12 kommt am 23. Mai 2024

kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 13 kommt am 6. Juni 2024

kommt am 6. Juni 2024 Staffel 5, Folge 14 kommt am 6. Juni 2024

Wie es danach mit der Ausstrahlung von The Rookie bei ZDFneo aussieht, steht noch nicht fest. Allem Anschein nach begleitet uns die Free-TV-Premiere der 5. Staffel mindestens noch bis in den Juli hinein, ehe alle 22 Episoden erschienen sind.

The Rookie Staffel 5 im Stream: Bei Netflix müssen wir noch warten, dafür bietet WOW sogar noch mehr

Wenn ihr euch lieber vom linearen TV-Programm lösen wollt, könnt ihr The Rookie Staffel 5 auch kostenlos in der ZDF-Mediathek schauen. Darüber hinaus stehen die Folgen bei WOW und Disney+ im Streaming-Abo zur Verfügung. WOW bietet zusätzlich sogar schon sechs Episoden von Staffel 6 an. Netflix-Nutzer:innen müssen sich dagegen mit den Staffeln 1-4 begnügen.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.