200 Euro günstiger am Prime Day: 4K-Fernseher von Samsung zum Tiefstpreis sichern

Amazon bietet zum Prime Day hochklassige 4K-Fernseher mit 50, 55 und 65 Zoll-Bilddiagonale von Samsung zum Tiefstpreis an. Wir haben die Deals angeschaut und verraten, welche Schnäppchen sich lohnen.

Heute beginnt der Amazon Prime Day 2022 und das bedeutet auch für Film- und Serienfans günstige Angebote. Du sparst bei Top-Fernsehern von Samsung mit Bilddiagonalen mit 50, 55, 65 und 70 Zoll teils ordentlich Geld. Wer nach günstigen 4K-Fernsehern sucht, die Bildinhalte in tollen Farben darstellen können, wird fündig.



In diesem Artikel findest du die attraktivsten Angebote von Samsung TVs beim Prime Day. Wir listen ausschließlich 4K-Fernseher auf, die es bisher nie so günstig gab wie heute.

Top Prime Day-Angebot: 200 Euro sparen bei 55 und 65 Zoll QLED TVs von Samsung

© Samsung Samsung Crystal UHD TV 4K AU7199 50 Zoll

Eines der besten Fernseher-Angebote beim Amazon Prime Day betrifft diesen 55-Zoll-QLED-TV von Samsung. Bei Techradar wird die Modellreihe als außergewöhnlich beschrieben. Besonders gelobt werden bei den QLED-TVs die superben Kontraste und Farben.

Aktuell kostet das 55-Zoll-Gerät mit Quantum 4K Prozessor und Quantum HR 2000 nur 799 Euro und ist damit 200 Euro günstiger als zuletzt. Das ist der absolute Tiefstpreis seit Veröffentlichung des Samsung-Fernsehers.

Ebenfalls 200 Euro sparst du bei der 65 Zoll-Version dieses QLED-TVs. Auch hier handelt es sich um den bisherigen Tiefstpreis. Für 999 Euro gehört das Gerät dir:

Tiefstpreise zum Prime Day: Weitere Samsung Fernseher im Angebot

© Samsung Samsung Crystal UHD TV 4K

Hier sammeln wir weitere Samsung-4K-Fernseher, die zum Prime Day mit Tiefstpreisen angeboten werden. Mit dabei sind attraktive Bilddiagonalen zwischen 50 und 70 Zoll. Hier ist für jedes Wohnzimmer etwas dabei.

Samsung 4K Crystal Fernseher - 50 Zoll

40 Euro sparen bei einem Preis von nur 345 Euro

zu Amazon *

Samsung 4K Crystal Fernseher - 65 Zoll

kostet statt 586 Euro nur 569 Euro

zu Amazon*

Samsung Crystal 4K Fernseher - 70 Zoll

100 Euro günstiger: Kostet statt 749 Euro nur 649 Euro

zu Amazon *

Samsung QLED 4K Fernseher - 70 Zoll

Über 100 Euro günstiger: statt 868 Euro nur 759 Euro

zu Amazon *

Wer es etwas größer mag, wird übrigens bei Sony fündig. Im Rahmen des Prime Days gibt es einen Sony Bravia mit 75 Zoll-Bilddiagonale rund 380 Euro günstiger, nämlich für nur 899 Euro. Auch hier handelt es sich um einen Tiefstpreis:

Das musst du beim Prime Day beachten

Der Amazon Prime Day findet am 12. und 13. Juli 2022 statt. Bei der Aktion kannst du nur mitmachen, wenn du ein laufendes Abo bei Amazon Prime * hast.

Unser Tipp für alle, die noch kein Prime-Abo haben: Schließe ein paar Tage vor Beginn ein Amazon Prime Probe-Abo * ab. Prüfe die Prime Day-Angebote, wenn es losgeht. Schlag zu, wenn dir etwas gefällt und profitiere vom kostenlosen Versand mit Prime.

Danach kannst du dich entscheiden: Willst du das Abo behalten? Wenn nicht, musst du innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Probe-Abos * kündigen. Das geht online mit wenigen Klicks. Dann sparst du nämlich die 7,99 Euro, die Prime normalerweise pro Monat kostet.

Die versteckten Schnäppchen-Fallen am Prime Day

Um die besten Angebote beim Prime Day abzustauben, musst du zwar schnell sein. Den Preisvergleich solltest du dabei aber nicht vernachlässigen.

Expert:innen beobachten vor solchen Schnäppchen-Events exorbitante Preisanstiege bei Händlern. Bei Shopping-Events wie dem Prime Day "sinken" die Preise dann wieder. Fertig ist der scheinbare Mega-Rabatt. Mit einer kurzen Preisrecherche umgehst du solche Fallen.

Mach dir am besten schon vorher Gedanken darüber, welche Produkte dich wirklich interessieren. Wolltest du dir schon seit Längerem einen neuen Fernseher anschaffen? Brauchst du neue Kopfhörer fürs Gaming? Und so weiter. So behältst du nicht nur die Übersicht, wenn an den beiden Prime Day-Tagen die Preise in allen möglichen Produktkategorien fallen. Du stellst auch sicher, dass du nicht mehr ausgibst als nötig.

