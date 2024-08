21 Jahre nach Nathan Fillions bester Serie ist ihm sein Co-Star immer noch dankbar: "Habe viele seiner Tricks gestohlen"

Noch vor The Rookie und Castle spielte Nathan Fillion in seiner besten Serie mit: Firefly. Ein Co-Star ist ihm für die Zusammenarbeit bis heute dankbar.

Nathan Fillion ist heute vor allem für seine Rolle als lernender Grünschnabel John Nolan in Krimi-Hit The Rookie bekannt. Vor 21 Jahren endete jedoch die Serie, die für viele noch immer als die beste in Fillions Filmografie gilt: Firefly - Aufbruch der Serenity. Die Zusammenarbeit mit ihm ist für seinen ehemaligen Co-Star Jewel Staite bis heute unvergessen.

Firefly-Star Jewel Staite schaute sich Tricks von Nathan Fillion ab

Staite schlüpfte in der Kultserie von Joss Whedon in die Rolle von Kaywinnet Lee "Kaylee" Frye und war gemeinsam mit Fillion als Besatzungsmitglied des Raumschiffts Serenity in 14 Folgen und einem Film zu sehen. Noch heute denke sie oft an die Arbeit an Firefly zurück, wie sie gegenüber Bleeding Cool verriet:

Ich weiß nicht was es ist ‒ ob es vielleicht etwas mit der Kurzlebigkeit der Serie zu tun hat. Aber sie war zu der Zeit dieser Underdog und es ging um eine Gruppe von Underdogs, die gegen ein großes Unternehmen kämpfen. Die Menschen sind darauf angesprungen und haben es zu ihrer eigenen Sache gemacht und sind Teil der Geschichte geworden.

Der Cast sei nach Absetzung der Serie weiterhin in engem Kontakt geblieben, obwohl sie insgesamt nur sechs Monate gemeinsam bei den Dreharbeiten verbrachten. Als Staite und Fillion sich schließlich am Set des Films White Noise: Fürchte das Licht wiedersahen, konnten sie ihre Verbindung noch einmal aufleben lassen:

Er ist der beste. Er hat mir so viel darüber beigebracht, die Nummer Eins zu sein und ich habe so viele Tricks von ihm gestohlen, schamlos, wie man sich am Set verhält, wie man Menschen behandelt, eine gute Stimmung schafft, all diese Sachen. Es ist wegen ihm und wegen dem, was ich gesehen habe, als ich 19 Jahre als war, was ich aufnehmen wollte, um eine perfekte Stimmung zu schaffen, weil ich glaube es färbt von oben herab ab. Wenn die Person an der Spitze ein Level an Humor und Dankbarkeit und Freundlichkeit zeigt, dann werden alle anderen folgen.

So bekomme sie auch heute noch die besten Ratschläge von dem Rookie-Star ‒ auch wenn sie manchmal wehtun:

Ich frage Nathan noch oft nach Rat. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, schreibe ich ihm und erkläre die Situation und frage ihn, was er tun würde und er gibt mir immer die besten Ratschläge. Auch wenn ich sie nicht hören will, auch wenn es nicht das ist, was ich hören wollte, gibt er mir einen Rat wie es weitergehen kann, und er hat immer recht.

Wo könnt ihr Firefly mit Nathan Fillion und Jewel Staite sehen?

Firefly hält bei der Moviepilot-Community eine Wertung von 8,5 Punkten und lässt dabei sogar The Rookie (7,2 Punkte) und Castle (7,7 Punkte) hinter sich. Damit gilt die Serie bis heute zum bestbewerten Projekt in Fillions Filmografie. Wenn ihr mal wieder Lust habt, euch die kultige Sci-Fi-Serie anzuschauen, findet ihr alle 14 Folgen aktuell im Streaming-Programm bei Disney+.

