25 Jahre verbotener Sci-Fi-Horror-Klassiker mit jeder Menge Ekel jetzt limitiert in 4K als neue Uncut-Mediabooks verfügbar

Parasiten-Mörder war in Deutschland ungeschnitten 25 Jahre auf dem Index und seit Kurzem gibt es eine neue Mediabook-Veröffentlichung erstmals in 4K/UHD fürs Heimkino.

David Cronenberg mit Scanners Videodrome oder Die Fliege seinen Durchbruch hatte, erschuf der Body-Horror- und Sci-Fi-Altmeister mit Parasiten-Mörder ("Shivers") seinen ersten kommerziellen Film, derdaherkommt.

Von 1982 bis 2007 war der Klassiker in ungeschnittener Fassung indiziert und ist jetzt Ende August in einer neuen Mediabook-Version erstmals in 4K auf Blu-ray erschienen. Die unterschiedlichen Cover-Designs Edition A *, Edition B *, Edition D * und Edition E * sind bei Amazon teils sogar schon vergriffen, weswegen sich schnell sein lohnt.



Darum geht es in Parasiten-Mörder

Ein Wissenschaftler ist auf der Suche nach einem Parasiten, der Organverpflanzungen überflüssig macht und den triebhaften Urinstinkt des Menschen neu beleben soll. Ein Experiment an einer jungen Frau gerät allerdings außer Kontrolle und der Parasit verwandelt seinen Wirt in eine blutrünstige und Menschenfleisch fressende Sexbestie.

Durch den Verkehr mit zahlreichen Männern, die dadurch ebenfalls zu sexbesessenen, mordlüsternen Bestien werden, vermehrt sich der Parasit in der klaustrophobischen Abgeschiedenheit eines Montrealer Apartmentkomplexes und wird so zunehmend zur Bedrohung für die Menschheit.



Als Bonusmaterial gibt es bei den Mediabooks unter anderem zwei synchronisierte Fassungen, Audiokommentare, ein Featurette mit dem Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger, ein Interview mit David Cronenberg sowie ein 24-seitiges Booklet mit einem Text des Filmkritikers Manfred Riepe. Weitere Details findet ihr bei Amazon *.



Lohnt sich Parasiten-Mörder?

Laut den Kolleg:innen von FILMSTARTS hat Parasiten-Mörder trotz seines Alters kaum an Schrecken eingebüßt: "Schleimig, blutig, eklig – auch wenn Sex hier eine große Rolle spielt, dürfte 'Shivers' wohl die wenigstens Zuschauerinnen und Zuschauer antörnen. Von der FSK-16-Freigabe sollte man sich daher keinesfalls täuschen lassen: Unserer Meinung nach ist Cronenbergs erster Hit, der einst sogar einer der erfolgreichsten kanadischen Filme überhaupt war, nichts für schwache Nerven."

"Nicht umsonst ist Parasiten-Mörder in unserer Liste der verstörendsten Filme aller Zeiten vertreten", heißt es dort. Auch in der Moviepilot-Community hat der Film eine solide Wertung von immerhin 6,3 Punkten erhalten. Horror- und Cronenberg-Fans sollten sich die 4K-Neuveröffentlichung in den schicken Mediabooks daher nicht entgehen lassen.



