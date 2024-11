3 Jahre haben wir gewartet: Morgen geht endlich die beste Sci-Fi-Serie von Netflix weiter

Lange haben wir auf diesen Moment gewartet und in wenigen Stunden ist es endlich so weit: Arcane kehrt mit seiner 2. Staffel bei Netflix zurück und läutet ein spektakuläres Finale ein.

Bevor The Last of Us und Fallout zu gefeierten Videospieladaptionen wurden, startete bei Netflix die League of Legends-Serie Arcane und verwandelte sich in einen der größten Überraschungs-Hits 2021. Die Kritik war begeistert, Fans der Vorlage ebenso. Arcane holte sogar Menschen ab, die noch nie etwas von dem Game gehört hatten.

Bei Moviepilot kommt das Sci-Fi-Abenteuer mit Fantasy-Elementen und auf stolze 8,4 von 10 Punkten. Genretechnisch hat das bei Netflix bisher nur eine andere Serie geschafft: Stranger Things. Nach drei langen Jahren des Wartens geht Arcane am Samstag endlich mit seiner 2. Staffel weiter. Leider wird diese auch die letzte sein.

Nach 3 Jahren Warten: Arcane Staffel 2 beendet die gefeierte League of Legends-Serie bei Netflix

Arcane entführt in eine faszinierende Steampunk-Welt, die mit wunderschönen Bildern und einem faszinierenden Schauplatz aufwartet: der Doppelstadt Piltover und Zaun. Während Piltover einer Utopie gleicht, gestaltet sich Zaun als dystopischer Ort. Hier, an diesem ungleichen Ort, leben Vi (Hailee Steinfeld) und Jinx (Ella Purnell).

Hier könnt ihr den Trailer zu Arcane Staffel 2 schauen:

Arcane - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

In den ersten neun Episoden der Serie haben sich die beiden Schwestern entzweit. Nun finden sie sich an verschiedenen Fronten in einem Krieg wieder, der die Welt für immer verändern könnte. Wir dürfen gespannt sein, wie die 2. Staffel von Arcane diese tragische Geschichte mit ihren neun Episoden zum Abschluss bringt.

Damit endet ein Großprojekt, dessen wahre Dimension jetzt erst deutlich wird. Schon bei der 1. Staffel hieß es, dass sechs Jahre nötig waren, um den Stoff zu entwickeln. Variety packt in einem neuen Hintergrundbericht das nächste spannende Detail aus: 250 Millionen US-Dollar hat die Produktion der 18 Folgen insgesamt verschlungen.

Das macht Arcane zur teuersten Animationsserie in der Geschichte der bewegten Bilder. Außerdem interessant: Der Variety-Bericht erwähnt ebenfalls, dass der ursprüngliche Plan vorsah, die Serie in fünf Staffeln zu erzählen. Riot Games, die die Serie für Netflix produzieren, haben sich schlussendlich aber dagegen entschieden.

Sci-Fi-Highlight: Wann startet Arcane Staffel 2 bei Netflix?

Die 2. Staffel von Arcane startet am 9. November 2024 bei Netflix. Im Gegensatz zu vielen anderen Originalserien des Streaming-Diensts treffen allerdings nicht alle Episoden auf einmal ein. Stattdessen wird die 2. Staffel von Arcane in Blöcken von jeweils drei Folgen über den Verlauf der nächsten drei Wochen veröffentlicht.

Konkret sieht der Ablauf so aus:

9. November 2024: Staffel 2, Folge 1-3

Staffel 2, Folge 1-3 16. November 2024: Staffel 2, Folge 4-6

Staffel 2, Folge 4-6 23. November 2024: Staffel 2, Folge 7-9

Jeden Samstag erscheinen drei neue Arcane-Episoden bei Netflix. Darüber hinaus hat Netflix eine Aftershow namens Afterglow angekündigt, in der die kreativen Köpfe hinter der Serie die Ereignisse der 2. Staffel Revue passieren lassen.