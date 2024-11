Neue Star Wars-Serie startet im Dezember und erinnert an 2 komplett vergessene Filme der Sternensaga

Skeleton Crew ist die neueste Serie aus dem Star Wars-Universum bei Disney+. In diesem Artikel haben wir euch alle wichtigen Infos zu Start, Trailer, Besetzung und Handlung zusammengefasst.

Das Star Wars-Universum wird um eine weitere Realserie erweitert. Nachdem wir zuletzt in die Zeit der Hohen Republik eintauchen konnten, bewegen wir uns nun wieder in die Ära zwischen der Original- und der Sequel-Trilogie. Bei Skeleton Crew, so der Titel der neuen Serie, handelt es sich um ein ganz besonderes Star Wars-Projekt.

Wann startet Skeleton Crew bei Disney+?

Die 1. Staffel von Skeleton Crew startet am 4. Dezember 2024 bei Disney+. Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge. Die übrigen sechs Kapitel folgen im Wochentakt. Daraus ergibt sich folgender Veröffentlichungsplan:

Folge 1 erscheint am 4. Dezember 2024

Folge 2 erscheint am 4. Dezember 2024

Folge 3 erscheint am 11. Dezember 2024

Folge 4 erscheint am 18. Dezember 2024

Folge 5 erscheint am 25. Dezember 2024

Folge 6 erscheint am 1. Januar 2025

Folge 7 erscheint am 8. Januar 2025

Folge 8 erscheint am 15. Januar 2025

Was ist die Handlung von Skeleton Crew?

Im Mittelpunkt der Geschichte von Skeleton Crew befinden sich vier Kinder, die auf ihrem Heimatplaneten eine unerwartete Entdeckung machen. Ehe sie sich versehen, werden sie in ein aufregendes Abenteuer am Rand Galaxis gezogen und müssen ihren Weg nach Hause finden. Ob ihnen dabei der geheimnisvolle Machtnutzer Jod Na Nawood und der liebenswürdige Droide SM 33 weiterhelfen können?

Hier könnt ihr den Trailer zu Skeleton Crew schauen:

Wann spielt Skeleton Crew in der Star Wars-Timeline?

Die Geschichte von Skeleton Crew ist nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und spielt sich parallel zu den anderen Mandoverse-Serien (The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka) ab. Ihr müsst allerdings keine der Serien gesehen haben, um die Handlung zu verstehen.

Wer gehört zur Besetzung von Skeleton Crew?

Was ist die Bedeutung des Titels Skeleton Crew?

Unter dem Begriff Skeleton Crew versteht man im Englischen eine Notbesetzung, also eine Mindestanzahl von Mitarbeiter:innen, die notwendig sind, um etwa ein Raumschiff auf Kurs zu halten. Wie viele Hände dürfen fehlen, um den Betrieb eines Objekts zu gewährleisten? Am Ende dieser Frage steht eine sogenannte Skeleton Crew.

Was macht Skeleton Crew so besonders?

Der Trailer deutet es an: Skeleton Crew wurde maßgeblich vom US-amerikanischen Kino der 1980er Jahre inspiriert, allen voran von dem Abenteuerklassiker Die Goonies. Darüber hinaus dürften auch Sci-Fi-Filme wie Steven Spielbergs E.T. – Der Außerirdische und Explorers von Joe Dante der Serie Pate gestanden haben.

Darüber hinaus erinnert die Aufmachung der Serie an zwei Star Wars-Filme, die heute eher in Vergessenheit geraten sind: Ewoks – Karawane der Tapferen (1984) und Ewoks – Kampf um Endor (1985). Die wurden damals für den US-Sender ABC produziert und näherten sich der Sternensaga in Form von kindgerechten Abenteuerfilmen.

Wer steckt hinter Skeleton Crew?

Geschaffen wurde die Serie von Jon Watts und Christopher Ford, die bereits im Zuge von Spider-Man: Homecoming zusammengearbeitet haben. Für Skeleton Crew haben sie einen beachtlichen Regie-Kader zusammengetrommelt:

Darüber hinaus sind Jon Favreau und Dave Filoni, die kreativen Köpfe hinter dem Mandoverse, als Produzenten an Skeleton Crew beteiligt.

Was ist die Altersfreigabe der FSK von Skeleton Crew?

Bisher hat Skeleton Crew keine offizielle Altersfreigabe von der FSK (Freiwilligen Kontrolle der Filmwirtschaft) erhalten. Alle vergleichbaren Star Wars-Serien bei Disney+ wurden von dem Streaming-Dienst mit einer Altersempfehlung ab 12 Jahren versehen. Es ist davon auszugehen, dass sich Skeleton Crew ebenfalls in diesem Bereich einpendelt.